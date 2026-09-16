İsmail Kartal’dan Fenerbahçe’de dikkat çeken kadro değişikliği planı
Fenerbahçe’de kritik Eyüpspor maçı öncesi teknik direktör İsmail Kartal’ın kadro planı netleşiyor. Gaziantep FK karşılaşmasında alınan beraberliğin ardından değişiklik hazırlığı yapan deneyimli çalıştırıcının, Kerem Aktürkoğlu’nu kulübeye çekmeyi ve Romelu Lukaku ile Vedat Muriqi’yi aynı anda sahaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi.
Fenerbahçe'de sezonun ilk haftalarında yaşanan puan kayıplarının ardından kritik Eyüpspor karşılaşması öncesi hazırlıklar hız kazandı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kalırken zirve yarışında önemli puanlar kaybetti.
Bu sonuç sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de değişiklik yapmayı planladığı belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının özellikle hücum hattında farklı bir kurgu üzerinde durduğu aktarıldı.
KEREM İÇİN KULÜBE YOLU
Sabah'ın haberine göre İsmail Kartal'ın Gaziantep FK maçındaki performansın ardından bazı bölgelerde değişikliğe gitmeye hazırlandığı ifade edildi.
Bu kapsamda milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Eyüpspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayabileceği öne sürüldü. Kartal'ın kanat bölgesinde farklı bir tercih yapmayı düşündüğü kaydedildi.
FORVET HATTINDA SÜRPRİZ GELİŞME
Fenerbahçe teknik heyetinin üzerinde durduğu seçeneklerden biri ise çift forvetli sistem oldu.
İsmail Kartal'ın Romelu Lukaku ile Vedat Muriqi'yi aynı anda kullanarak hücum gücünü artırmayı planladığı belirtildi. Orta sahada da mevcut düzenin değişebileceği, farklı oyunculara görev verilmesinin gündemde olduğu aktarıldı.
BAŞKAN SAMANDIRA'YA UĞRAYACAK
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın takımın son durumunu yakından takip etmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gideceği öğrenildi.
Yıldırım'ın teknik heyet ve futbolcularla görüşerek birlik mesajı vermesi bekleniyor.