Bu sonuç sonrası teknik direktör İsmail Kartal 'ın ilk 11'de değişiklik yapmayı planladığı belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının özellikle hücum hattında farklı bir kurgu üzerinde durduğu aktarıldı.

Fenerbahçe 'de sezonun ilk haftalarında yaşanan puan kayıplarının ardından kritik Eyüpspor karşılaşması öncesi hazırlıklar hız kazandı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kalırken zirve yarışında önemli puanlar kaybetti.

Bu kapsamda milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Eyüpspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayabileceği öne sürüldü. Kartal'ın kanat bölgesinde farklı bir tercih yapmayı düşündüğü kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre İsmail Kartal'ın Gaziantep FK maçındaki performansın ardından bazı bölgelerde değişikliğe gitmeye hazırlandığı ifade edildi.

FORVET HATTINDA SÜRPRİZ GELİŞME

Fenerbahçe teknik heyetinin üzerinde durduğu seçeneklerden biri ise çift forvetli sistem oldu.

İsmail Kartal'ın Romelu Lukaku ile Vedat Muriqi'yi aynı anda kullanarak hücum gücünü artırmayı planladığı belirtildi. Orta sahada da mevcut düzenin değişebileceği, farklı oyunculara görev verilmesinin gündemde olduğu aktarıldı.