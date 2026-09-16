Fenerbahçe’de ara transfer planı ortaya çıktı: 3 oyuncuyla yollar ayrılabilir
Fenerbahçe’de ara transfer dönemi öncesi kadro planlaması hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetimin, yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak için Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo ve Ognjen Mimovic konusunda ayrılık seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü. Üç futbolcunun durumunun ocak ayında netleşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde kadro yapılanması için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertli yönetimin, kadroda yer açmak ve yabancı kontenjanında yeni bir düzenleme yapmak amacıyla bazı oyuncularla yolları ayırmayı planladığı belirtildi.
Takvim'de yer alan habere göre, bu kapsamda Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo ve Ognjen Mimovic'in geleceği gündeme geldi. Üç oyuncunun ayrılığıyla hem yabancı kontenjanında hem de U23 planlamasında boşluk oluşturulmasının hedeflendiği aktarıldı.
OOSTERWOLDE YİNE ROMA'YA
Jayden Oosterwolde'nin yaz transfer döneminde Roma'ya transferi gündeme gelmiş ancak sağlık kontrollerinin ardından süreç tamamlanmamıştı. Hollandalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle operasyon geçirdiği ve sahalara dönüş sürecinin takip edildiği açıklanmıştı.
Fenerbahçe'nin, oyuncunun dönüşünün ardından ocak ayında yeniden bir ayrılık seçeneğini değerlendirebileceği ifade edildi. Oosterwolde'nin Roma ihtimalinin yeniden gündeme gelebileceği öne sürüldü.
MİMOVİC DE GÖNDERİLECEK
Ognjen Mimovic de ayrılacakalr listesinde yer alıyor. Genç oyuncunun forma şansı bulmakta zorlandığı ve ayrılık ihtimalinin masada olduğu belirtildi. Mimovic'in ayrılması halinde sarı-lacivertlilerin U23 kontenjanında da yeni bir alan oluşturabileceği ifade edildi.
SEMEDO YOLCU
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Nelson Semedo'nun performansı da tartışılan konular arasında yer aldı. Portekizli sağ bekle ara transfer döneminde yolların ayrılmasının planlandığı iddia edildi.