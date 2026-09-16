Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde kadro yapılanması için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertli yönetimin, kadroda yer açmak ve yabancı kontenjanında yeni bir düzenleme yapmak amacıyla bazı oyuncularla yolları ayırmayı planladığı belirtildi.

Takvim'de yer alan habere göre, bu kapsamda Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo ve Ognjen Mimovic'in geleceği gündeme geldi. Üç oyuncunun ayrılığıyla hem yabancı kontenjanında hem de U23 planlamasında boşluk oluşturulmasının hedeflendiği aktarıldı.