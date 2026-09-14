Yaz transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları da başladı. Sarı-lacivertli yönetim, ara transfer dönemi öncesinde önemli bir hamle için düğmeye bastı.

Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi.