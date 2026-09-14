Fenerbahçe ocak ayını beklemeden Mert Müldür'e teklif götürmeye hazırlanıyor
Fenerbahçe'de iç transferde önemli bir adım atılıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu Mert Müldür'ün kontratını uzatmak için ocak ayını beklemeden yakın zamanda harekete geçeceği öğrenildi.
Yaz transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları da başladı. Sarı-lacivertli yönetim, ara transfer dönemi öncesinde önemli bir hamle için düğmeye bastı.
Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi.
5 YENİ İSİM GELMİŞTİ
Sarı-lacivertliler; Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Nathan Ake, Vedat Muriç ve Kojo Peprah Oppong'u renklerine bağlayarak dikkat çeken transferlere imza attı.
Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde de takviyeler yapması beklenen Fenerbahçe, bir yandan mevcut kadrodaki oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda sarı-lacivertli ekipte flaş bir gelişme yaşandı.
MERT MÜLDÜR İÇİN YENİ SÖZLEŞME HAMLESİ
Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Mert Müldür'ün sözleşmesini uzatmak için harekete geçecek.
Sezon sonunda mevcut sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcunun takımda kalmasını isteyen sarı-lacivertliler, görüşmelere erken başlamayı planlıyor.
Yönetimin, Mert Müldür ile yeni bir anlaşma yaparak deneyimli oyuncuyu uzun süre kadroda tutmayı hedeflediği belirtildi.
Sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle süreci erkenden başlatmak isteyen Fenerbahçe, önemli bir iç transfer hamlesine hazırlanıyor.
27 yaşındaki Mert Müldür, bu sezon sarı-lacivertli forma ile çıktığı 5 karşılaşmada toplam 205 dakika görev aldı. Milli futbolcu, bu mücadelelerde skor katkısı sağlayamadı.