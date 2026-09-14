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İsmail Kartal'ın istifa geri çekmesine eski hoca Ersun Yanal tepki gösterdi: "Oturmasını ve kalkmasını bileceksin"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsmail Kartal'ın istifa geri çekmesine eski hoca Ersun Yanal tepki gösterdi: "Oturmasını ve kalkmasını bileceksin"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli kulübün geleceğiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yanal, İsmail Kartal'ın istifasını geri çekmesi ve kulüpte yaşanan sürece ilişkin sert ifadeler kullandı.

Ersun Yanal, katıldığı YouTube kanalında Fenerbahçe'nin geleceğine dair öngörülerde bulundu. Sarı-lacivertli takımın gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Yanal, Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeler ve İsmail Kartal'ın durumu hakkında çarpıcı yorumlar yaptı.

İsmail Kartal'ın istifa geri çekmesine eski hoca Ersun Yanal tepki gösterdi: "Oturmasını ve kalkmasını bileceksin" - 1

"BÜYÜK BİR ZEVKLE KOVACAKTIR"

Eski Fenerbahçe hocası Yanal, "Fenerbahçe'de yaşamış biri olarak İsmail Kartal'ı en iyi anlayan benim. Testi kırıldı, geçmiş olsun. Bu toparlanmaz, göreceksiniz. Fenerbahçe'nin lideri böyle davranmaz. Bu, başkan ve İsmail Kartal problemidir. Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır." dedi.

İsmail Kartal'ın istifa geri çekmesine eski hoca Ersun Yanal tepki gösterdi: "Oturmasını ve kalkmasını bileceksin" - 2

"OTURMASINI VE KALKMASINI BİLECEKSİN"

İsmail Kartal'ın istifasını geri çekmesi üzerine de yorum yapan Ersun Yanal, "İsmail Kartal, 'Bir daha dönmemek üzere' deyip dönüyorsun. İsmail Kartal'ın bir çizgisi ve duruşu olmalı. Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun. Gitmesini de gelmesini de oturmasını da kalkmasını da bileceksin kardeşim." şeklinde konuştu.

Ersun Yanal, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'nin son lig şampiyonluğunu kazanan kadroyu çalıştırmıştı.

Tecrübeli teknik adam, Aralık 2018'den Mart 2020'ye kadar da sarı-lacivertli kulüpte görev almıştı.

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