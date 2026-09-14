Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Karşılaşma BEIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde geride kalan haftalarda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 6 puanla yoluna devam ediyor. Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya temsilcisi Roma ile karşılaşmış ve mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Gaziantep FK ise ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı.

Maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.