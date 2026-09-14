Fenerbahçe kritik karşılaşmada Gaziantep FK'ya karşı: Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda?
Gaziantep FK ile Fenerbahçe 2026/2027 Süper Lig 5. hafta kapanış maçında karşı karşıya geliyor. Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Haftanın kapanış maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Karşılaşma BEIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Ligde geride kalan haftalarda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 6 puanla yoluna devam ediyor. Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya temsilcisi Roma ile karşılaşmış ve mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Gaziantep FK ise ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı.
Maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
İşte iki takımın sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'leri...
GAZİANTEP: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Ulrich Meleke, Sorescu, Gıdado, Maxim, Kozlowski, Halil Dervişoğlu
FENERBAHÇE: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Greenwood, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi
LİGDE 15. RANDEVU
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle lig tarihinde 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 14 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü dikkat çekiyor.
Fenerbahçe, geride kalan karşılaşmalarda Gaziantep FK'yi 12 kez mağlup ederken, kırmızı-siyahlı ekip 2 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Rekabette henüz beraberlik yaşanmadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 38 gol kaydederken, Gaziantep FK 14 golle karşılık verdi.