-°C
CANLI YAYIN

Fenerbahçe kritik karşılaşmada Gaziantep FK'ya karşı: Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe kritik karşılaşmada Gaziantep FK'ya karşı: Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda?

Gaziantep FK ile Fenerbahçe 2026/2027 Süper Lig 5. hafta kapanış maçında karşı karşıya geliyor. Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Haftanın kapanış maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Karşılaşma BEIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde geride kalan haftalarda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 6 puanla yoluna devam ediyor. Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya temsilcisi Roma ile karşılaşmış ve mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Gaziantep FK ise ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı.

Maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Fenerbahçe kritik karşılaşmada Gaziantep FK'ya karşı: Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda? - 1

MUHTEMEL 11'LER

İşte iki takımın sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'leri...

GAZİANTEP: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Ulrich Meleke, Sorescu, Gıdado, Maxim, Kozlowski, Halil Dervişoğlu

FENERBAHÇE: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Greenwood, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi

Fenerbahçe kritik karşılaşmada Gaziantep FK'ya karşı: Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda? - 2

LİGDE 15. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle lig tarihinde 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 14 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü dikkat çekiyor.

Fenerbahçe, geride kalan karşılaşmalarda Gaziantep FK'yi 12 kez mağlup ederken, kırmızı-siyahlı ekip 2 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Rekabette henüz beraberlik yaşanmadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 38 gol kaydederken, Gaziantep FK 14 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe kritik karşılaşmada Gaziantep FK'ya karşı: Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda? - 3

GAZİANTEP'TEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda daha önce 7 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 5 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, ev sahibi ekip 2 karşılaşmayı kazandı.

Gaziantep'te oynanan maçlarda Fenerbahçe 15 gol atarken, Gaziantep FK ise rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

Fenerbahçe kritik karşılaşmada Gaziantep FK'ya karşı: Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda? - 4

SON MAÇLARDA KANARYA ÜSTÜN

İki takım arasında ligde oynanan son 9 karşılaşmada kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta da rakibine üstünlük sağlamayı başardı.

Gaziantep FK, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında sahasında oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanırken, bu maçın ardından oynanan 9'u lig, 12 karşılaşmada da Fenerbahçe galibiyete ulaştı.

İki takım arasındaki en farklı galibiyete Fenerbahçe imza attı. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında oynanan mücadeleyi 5-0 kazandı.

Gaziantep FK'nin Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyeti ise 2020-2021 sezonunda geldi. Kırmızı-siyahlılar, sahasında oynanan karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe kritik karşılaşmada Gaziantep FK'ya karşı: Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda? - 5

FENERBAHÇE'DE 1 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında bir oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığının ardından bireysel çalışmalarına devam eden Marco Asensio, mücadelede forma giyemeyecek.

Fenerbahçe kritik karşılaşmada Gaziantep FK'ya karşı: Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda? - 6

GAZİANTEP'TE 3 SAKAT

Gaziantep FK'de sakatlıkları bulunan Fuat Bavuk, Nazım Sangare ve Ali Osman Kalın, Fenerbahçe karşılaşmasında görev alamayacak.

#Fenerbahçe #Gaziantep FK
Önceki Haber
İsmail Kartal'ın istifa geri çekmesine eski hoca Ersun Yanal tepki gösterdi: "Oturmasını ve kalkmasını bileceksin"
İsmail Kartal'ın istifa geri çekmesine eski hoca Ersun Yanal tepki gösterdi: "Oturmasını ve kalkmasını bileceksin"
Kanarya'da milli ara sonrası Lukaku form tuttuğunda ilk 11 adayı olacak! Teknik heyet her iki santrforu da gözlemleyecek
Sonraki Haber
Kanarya'da milli ara sonrası Lukaku form tuttuğunda ilk 11 adayı olacak! Teknik heyet her iki santrforu da gözlemleyecek
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın