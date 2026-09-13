Kanarya'da milli ara sonrası Lukaku form tuttuğunda ilk 11 adayı olacak! Teknik heyet her iki santrforu da gözlemleyecek
Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Romelu Lukaku için formül belirlendi. Sarı-lacivertlilerde teknik heyet, Belçikalı oyuncuyu milli ara sonrası oynanacak karşılaşmalar için hazırlayacak. Lukaku'nun milli aranın ardından Vedat Muriqi ile forma savaşı vereceği öğrenildi.
Sarı-lacivertliler, milli maçlar için verilecek ara öncesinde toplam 2 mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ve Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmalarda Vedat Muriç'in ilk 11'de görev yapması bekleniyor.
Teknik heyetin, tecrübeli golcüye söz konusu iki karşılaşmada önemli görevler vermeyi düşündüğü öğrenildi. Milli aranın sona ermesiyle birlikte ise Fenerbahçe'nin hücum hattındaki dengelerin değişebileceği ifade ediliyor.
MİLLİ ARA SONRASI...
Takvim'in haberine göre Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'nun, milli aranın ardından fiziksel olarak tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor. Güçlü fiziği ve ceza sahasındaki etkinliğiyle öne çıkan Lukaku'nun, hazır duruma gelmesi halinde ilk 11'in ciddi adaylarından biri olacağı belirtiliyor. Teknik heyetin, iki futbolcunun performanslarını ve fiziksel durumlarını yakın takibe alacağı ifade ediliyor.
HENÜZ SİFTAH YOK
Romelu Lukaku, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 karşılaşmada süre aldı. Sahada toplam 106 dakika kalan Belçikalı futbolcu, henüz gol veya asist katkısı veremedi.
Fenerbahçe, sezon başında deneyimli forvetle 1+1 yıllık sözleşmeye imza atıldığını duyurmuştu.