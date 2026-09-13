Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Romelu Lukaku için formül belirlendi. Sarı-lacivertlilerde teknik heyet, Belçikalı oyuncuyu milli ara sonrası oynanacak karşılaşmalar için hazırlayacak. Lukaku'nun milli aranın ardından Vedat Muriqi ile forma savaşı vereceği öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, milli maçlar için verilecek ara öncesinde toplam 2 mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ve Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmalarda Vedat Muriç'in ilk 11'de görev yapması bekleniyor. Teknik heyetin, tecrübeli golcüye söz konusu iki karşılaşmada önemli görevler vermeyi düşündüğü öğrenildi. Milli aranın sona ermesiyle birlikte ise Fenerbahçe'nin hücum hattındaki dengelerin değişebileceği ifade ediliyor.