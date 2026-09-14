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Canlı anlatım: Gaziantep FK - Fenerbahçe

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Canlı anlatım: Gaziantep FK - Fenerbahçe

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, 2026/2027 Süper Lig’in 5. hafta kapanış maçında karşılaşıyor. Mehmet Türkmen’in yönettiği mücadele, Gaziantep Stadyumu’nda oynanıyor. Karşılaşmanın canlı takibi ahaber.com.tr’de.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalıyor.

Canlı anlatım: Gaziantep FK - Fenerbahçe - 1

İŞTE İLK 11'LER

GAZİANTEP FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Gidado, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Halil

FENERBAHÇE: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Lukaku

Canlı anlatım: Gaziantep FK - Fenerbahçe - 2

GAZİANTEP'TEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda daha önce 7 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 5 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, ev sahibi ekip 2 karşılaşmayı kazandı.

Gaziantep'te oynanan maçlarda Fenerbahçe 15 gol atarken, Gaziantep FK ise rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

Canlı anlatım: Gaziantep FK - Fenerbahçe - 3

SON MAÇLARDA KANARYA ÜSTÜN

İki takım arasında ligde oynanan son 9 karşılaşmada kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta da rakibine üstünlük sağlamayı başardı.

Gaziantep FK, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında sahasında oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanırken, bu maçın ardından oynanan 9'u lig, 12 karşılaşmada da Fenerbahçe galibiyete ulaştı.

İki takım arasındaki en farklı galibiyete Fenerbahçe imza attı. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında oynanan mücadeleyi 5-0 kazandı.

Gaziantep FK'nin Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyeti ise 2020-2021 sezonunda geldi. Kırmızı-siyahlılar, sahasında oynanan karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Canlı anlatım: Gaziantep FK - Fenerbahçe - 4

FENERBAHÇE'DE 1 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında bir oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığının ardından bireysel çalışmalarına devam eden Marco Asensio, mücadelede forma giyemeyecek.

Canlı anlatım: Gaziantep FK - Fenerbahçe - 5

GAZİANTEP'TE 3 SAKAT

Gaziantep FK'de sakatlıkları bulunan Fuat Bavuk, Nazım Sangare ve Ali Osman Kalın, Fenerbahçe karşılaşmasında görev alamayacak.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

#Fenerbahçe #Gaziantep FK
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