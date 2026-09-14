Canlı anlatım: Gaziantep FK - Fenerbahçe

GAZİANTEP'TEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda daha önce 7 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 5 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, ev sahibi ekip 2 karşılaşmayı kazandı.

Gaziantep'te oynanan maçlarda Fenerbahçe 15 gol atarken, Gaziantep FK ise rakip fileleri 8 kez havalandırdı.