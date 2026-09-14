Canlı anlatım: Gaziantep FK - Fenerbahçe
Gaziantep FK ile Fenerbahçe, 2026/2027 Süper Lig’in 5. hafta kapanış maçında karşılaşıyor. Mehmet Türkmen’in yönettiği mücadele, Gaziantep Stadyumu’nda oynanıyor. Karşılaşmanın canlı takibi ahaber.com.tr’de.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalıyor.
İŞTE İLK 11'LER
GAZİANTEP FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Gidado, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Halil
FENERBAHÇE: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Lukaku
GAZİANTEP'TEKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda daha önce 7 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 5 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, ev sahibi ekip 2 karşılaşmayı kazandı.
Gaziantep'te oynanan maçlarda Fenerbahçe 15 gol atarken, Gaziantep FK ise rakip fileleri 8 kez havalandırdı.