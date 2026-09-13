Fenerbahçe'de kriz sonra uzlaşma! İsmail Kartal'ın istifa kararı sonrası Aziz Yıldırım'dan "Arkandayım" mesajı geldi

Deneyimli teknik adam açıklamasında, " Görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olacak antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden, yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim" ifadelerini kullanmıştı.

11 Eylül Cuma günü saat 19.00'da yüz yüze yapılan görüşmede duygusal anlar yaşanırken, Başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'a duyduğu güveni bir kez daha dile getirdi.

"SONUNA KADAR ARKANDAYIM"

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ile Başkan Aziz Yıldırım arasında gerçekleşen görüşmedeki diyalog dikkat çekti.

Sabah'ın haberine göre; tecrübeli çalıştırıcının yaşananlar nedeniyle duyduğu kırgınlığı dile getirerek, "Beni çok üzüyorlar. Hakkımda söylenenler, yakıştırmalar beni altüst etti. Özellikle eski bir Fenerbahçeli futbolcunun yorumlarından olumsuz etkilendim" dediği öne sürüldü.

Başkan Yıldırım'ın ise Kartal'a, "Sen niye izliyorsun bu insanları, bak ben izlemiyorum. Bu yorumlara kulağını tıka, bakma. Şu ana kadar iyi gidiyorsun, Avrupa'da yenilgin yok. Ligde iki mağlubiyet aldık ama daha sezonun başındayız. Sonuna kadar arkandayım, bunu böyle bil. Beraber bu yolu yürüyeceğiz. İnşallah sezon sonunda da şampiyon olacağız" diyerek destek verdiği iddia edildi.