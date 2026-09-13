Gaziantep deplasmanında Asensio'nun son durumu! Fenerbahçe oyuncusunu Eyüpspor maçına tam hazır çıkarmayı hedefliyor
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Gaziantep Stadı'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak; hakem Mehmet Türkmen karşılaşmada düdük çalacak. Fenerbahçe'nin 10 numarası Marco Asensio'nun Gaziantep kadrosunda olup olmayacağı ise netleşiyor; teknik heyet riske girmemeyi, oyuncunun Eyüpspor maçına hazır çıkmasını hedefliyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak. Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Kritik mücadele öncesinde sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun son durumu merak konusu olurken, İspanyol futbolcunun sahalara dönmesinin hedeflendiği karşılaşma belli oldu.
GAZİANTEP MAÇI KRİTİK
Ligde geride kalan bölümde 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 6 puan topladı. Gaziantep FK ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle hanesine 7 puan yazdırdı.
Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında ağırladığı İtalya temsilcisi Roma ile 1-1 berabere kaldı.
ASENSIO'DA HEDEF EYÜP MAÇI
Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Marco Asensio'nun 14 Eylül Pazartesi günü oynanacak Gaziantep FK mücadelesinin kadrosunda bulunup bulunmayacağı bugün belli olacak.
Teknik heyet, Asensio'nun durumuyla ilgili herhangi bir risk almak istemiyor. Tecrübeli futbolcunun öncelikli hedefi, 20 Eylül'de oynanacak Eyüpspor karşılaşmasına tamamen hazır şekilde çıkmak. Asensio'nun bu mücadeleye kadar fiziksel açıdan yüzde 100 seviyesine ulaştırılması planlanıyor.
Bu sezon sarı-lacivertli formayı 7 kez giyen ve 343 dakika süre alan Asensio, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.