Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında ağırladığı İtalya temsilcisi Roma ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde geride kalan bölümde 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 6 puan topladı. Gaziantep FK ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle hanesine 7 puan yazdırdı.

ASENSIO'DA HEDEF EYÜP MAÇI

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Marco Asensio'nun 14 Eylül Pazartesi günü oynanacak Gaziantep FK mücadelesinin kadrosunda bulunup bulunmayacağı bugün belli olacak.

Teknik heyet, Asensio'nun durumuyla ilgili herhangi bir risk almak istemiyor. Tecrübeli futbolcunun öncelikli hedefi, 20 Eylül'de oynanacak Eyüpspor karşılaşmasına tamamen hazır şekilde çıkmak. Asensio'nun bu mücadeleye kadar fiziksel açıdan yüzde 100 seviyesine ulaştırılması planlanıyor.

Bu sezon sarı-lacivertli formayı 7 kez giyen ve 343 dakika süre alan Asensio, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.