Fenerbahçe taraftarından Şampiyonlar Ligi'ne özel koreografi

"FENERBAHÇE YENİDEN AVRUPA'YI KORKUTMAYA HAZIRLANIYOR"

Hakemler ve iki takımın futbolcuları sahaya gelişi esnasında Okul Açık Tribünü'nde dev bir koreografi açıldı. Sarı-lacivert kartonların üzerine, elinde Fenerbahçe arması olan korkutucu insan silueti açıldı.

Tribünün en altında ise İngilizce olarak, "Fenerbahçe yeniden Avrupa'yı korkutmaya hazırlanıyor" yazısı yer aldı.