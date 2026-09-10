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Fenerbahçe taraftarından Şampiyonlar Ligi'ne özel koreografi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe taraftarından Şampiyonlar Ligi'ne özel koreografi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında sahasında Roma ile karşılaştı. Maç öncesi tribünlerde dev bir koreografi açıldı. Sarı-lacivert kartonların üzerinde Fenerbahçe arması taşıyan korkutucu bir insan silueti yer alırken, tribünün altında “Fenerbahçe yeniden Avrupa'yı korkutmaya hazırlanıyor” mesajı dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde İtalyan ekibi Roma ile karşılaşıyor. Taraftarlar müsabakaya ilgi gösterirken tribünler tıklım tıklım doldu.

Fenerbahçe taraftarından Şampiyonlar Ligi'ne özel koreografi - 1

"FENERBAHÇE YENİDEN AVRUPA'YI KORKUTMAYA HAZIRLANIYOR"

Hakemler ve iki takımın futbolcuları sahaya gelişi esnasında Okul Açık Tribünü'nde dev bir koreografi açıldı. Sarı-lacivert kartonların üzerine, elinde Fenerbahçe arması olan korkutucu insan silueti açıldı.

Tribünün en altında ise İngilizce olarak, "Fenerbahçe yeniden Avrupa'yı korkutmaya hazırlanıyor" yazısı yer aldı.

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