Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex, Youtube programına konuk oldu. Brezilyalı 10 numara, programda Fenerbahçe'deki son durumu ele aldı. Öte yandan Alex, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi fikstüründeki en özel eşleşmeler hakkında konuştu.

"Şu an olsan bu maçlardan hangisini Kadıköy'de oynamak isterdin?" Sorusuna efsane oyuncuşu sözlerle yanıt verdi: "Liverpool'a karşı olan maçı oynamak isterdim. Liverpool, Kadıköy'de oynanacak maçlar arasındaki en ünlü ve en ilgi çeken takım. Liverpool'un şöhreti bu maçı daha büyük yapıyor. 49 yaşımda bu kilomla daha fazla yardımcı olamam. Kanepemde oturup izleyerek güçlü bir şekilde destek vermem daha iyi."

Fenerbahçe, 4 Kasım 2026 tarihinde evinde Liverpool'u ağırlayacak.