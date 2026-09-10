Fenerbahçe'nin efsanesi Alex, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool eşleşmesini seçti: "Kadıköy'de oynamak isterdim"
Fenerbahçenin efsane 10 numarası Alex de Souza, katıldığı Youtube programında Fenerbahçe hakkında konuştu. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi fikstürünü ve Süper Lig'deki ilerleyişini değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex, Youtube programına konuk oldu. Brezilyalı 10 numara, programda Fenerbahçe'deki son durumu ele aldı. Öte yandan Alex, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi fikstüründeki en özel eşleşmeler hakkında konuştu.
"Şu an olsan bu maçlardan hangisini Kadıköy'de oynamak isterdin?" Sorusuna efsane oyuncuşu sözlerle yanıt verdi: "Liverpool'a karşı olan maçı oynamak isterdim. Liverpool, Kadıköy'de oynanacak maçlar arasındaki en ünlü ve en ilgi çeken takım. Liverpool'un şöhreti bu maçı daha büyük yapıyor. 49 yaşımda bu kilomla daha fazla yardımcı olamam. Kanepemde oturup izleyerek güçlü bir şekilde destek vermem daha iyi."
Fenerbahçe, 4 Kasım 2026 tarihinde evinde Liverpool'u ağırlayacak.
UNUTAMADIĞI ANLAR
"Şampiyonlar Ligi'nde unutamadığın ilk an neydi?" sorusuna ise Alex de Souza: "Çok fazla an var ama benim için bireysel olarak Fenerbahçe-CSKA maçıydı. O dönem Fenerbahçe henüz grup aşamasını geçememişti. Kadıköy'de sonuç almamız gerekiyordu. Turu geçtik. O gecenin hatırası hala benim için canlı." yanıtını verdi.