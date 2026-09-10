Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki kavganın faturası kesildi! Dusan Vlahovic'e 1 maç ceza
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbide Milan Skriniar ile kavga eden Dusan Vlahovic, PFDK'ye sevk edilmişti. TFF, Sırp golcüye 1 maç ceza verdi. Vlahovic, Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda 2-1 yendiği Fenerbahçe maçında Milan Skriniar ve Dusan Vlahovic'in yaşadığı kavganın ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Vlahovic'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda 2-1 yendiği Fenerbahçe maçında Milan Skriniar ve Dusan Vlahovic'in yaşadığı kavganın ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Vlahovic'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.
1 MAÇ CEZA! ERZURUMSPOR MAÇINDA YOK
Süper Lig'de başlayacak 5. hafta öncesinde TFF, Vlahovic'in cezasını açıkladı. Federasyon, Sırp golcüye 1 maç ceza verdi. Tecrübeli golcü yarın oynanacak Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş yönetimi, Vlahovic'in cezasının iptal olması için Federasyon'a başvuruda bulunacak.