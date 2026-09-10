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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki kavganın faturası kesildi! Dusan Vlahovic'e 1 maç ceza

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki kavganın faturası kesildi! Dusan Vlahovic'e 1 maç ceza

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbide Milan Skriniar ile kavga eden Dusan Vlahovic, PFDK'ye sevk edilmişti. TFF, Sırp golcüye 1 maç ceza verdi. Vlahovic, Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda 2-1 yendiği Fenerbahçe maçında Milan Skriniar ve Dusan Vlahovic'in yaşadığı kavganın ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Vlahovic'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki kavganın faturası kesildi! Dusan Vlahovic'e 1 maç ceza - 1

1 MAÇ CEZA! ERZURUMSPOR MAÇINDA YOK

Süper Lig'de başlayacak 5. hafta öncesinde TFF, Vlahovic'in cezasını açıkladı. Federasyon, Sırp golcüye 1 maç ceza verdi. Tecrübeli golcü yarın oynanacak Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş yönetimi, Vlahovic'in cezasının iptal olması için Federasyon'a başvuruda bulunacak.

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