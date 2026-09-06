Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar, İrfan Can Kahveci'yi ıslıkladı. Chobani Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakanın ilk yarısında sarı-lacivertli tribünlerden tecrübeli oyuncuya yönelik protesto sesleri yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milyonların kilitlendiği dev karşılaşmanın ilk yarısında, saha içinde yaşanan gergin atmosfer tribünlere de doğrudan yansıdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın başından itibaren sergilediği kötü performansı dolayısıyla ilk yarının sonlarına doğru İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi. Tribünlerdeki uğultu ve huzursuzluk, tecrübeli futbolcunun pas hataları sonrası açık bir protestoya dönüştü.

TRİBÜNLER AYAĞINA HER TOP GELDİĞİNDE ISLIKLADI

Müsabakanın ilerleyen dakikalarında gerilim daha da tırmanırken, sarı-lacivertli taraftarlar, İrfan Can'ın ayağına top geldiğinde tecrübeli futbolcuyu ıslıklayarak tepki gösterdi. Yıldız oyuncunun orta alandaki top kayıpları ve hücum hattındaki etkisiz görüntüsü tribünlerin sabrını taşırırken, protestolar ilk yarının son düdüğü çalana kadar yer yer organize şekilde devam etti. Teknik heyetin ve takım arkadaşlarının moral olarak çöken İrfan Can'ı teselli etmeye çalıştığı gözlenirken, derbinin ikinci yarısında oyuncunun sahada kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.