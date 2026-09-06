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Fenerbahçe'de Roma mesaisi başladı! İsmail Kartal yönetiminde ilk antrenman

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de Roma mesaisi başladı! İsmail Kartal yönetiminde ilk antrenman

Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe günü Roma ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıklarına başladı. İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe günü İtalya temsilcisi Roma ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapıldı. İdman, bireysel çalışmalarla noktaladı.

DERBİDE OYNAYAN İSİMLER REJENARASYONLA TAMAMLADI

Dün akşam oynanan Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular ise günü rejenerasyonla tamamladı. Sarı-lacivertliler, Roma maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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