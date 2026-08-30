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Kanarya zorlu deplasmanda! Samsunspor-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kanarya zorlu deplasmanda! Samsunspor-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, Marco Asensio, Çağlar Söyüncü ve Kerem Aktürkoğlu forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Samsunspor karşısında 3 puanı alarak ligde çıkışını sürdürmenin peşinde. (AA)İsmail Kartal'ın öğrencileri, Samsunspor karşısında 3 puanı alarak ligde çıkışını sürdürmenin peşinde. (AA)

MUHTEMEL 11'LER

  • Samsunspor: Okan, Mendes, Borekovic, Drapinski, Tomasson, Celil, Watt, Jarju, Yalçın, Emre, Fatih

  • Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, İsmail, Kante, Greenwood, Oğuz, Muriqi

Samsun'daki maçlarda Fenerbahçe 13, Samsunspor 10 galibiyet alırken 10 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. (AA)Samsun'daki maçlarda Fenerbahçe 13, Samsunspor 10 galibiyet alırken 10 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. (AA)

KANARYA 3 PUAN PEŞİNDE

Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2'yle geçti. Hafta içinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Samsun deplasmanından da 3 puanla dönerek Lyon galibiyetini pekiştirmek istiyor.

SARI LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Samsunspor mücadelesi öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Anderson Talisca, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Konyaspor maçında kafa travması yaşayan ve FIFA protokolleri gereği kontrol amaçlı oynayamayacak Kerem Aktürkoğlu, takımını yalnız bırakacak.

Anderson Talisca, Lyon maçında aldığı darbe sonrası yaşadığı ağrı nedeniyle Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. (AA)Anderson Talisca, Lyon maçında aldığı darbe sonrası yaşadığı ağrı nedeniyle Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. (AA)

TALISCA İÇİN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın Samsunspor deplasmanında yer almayacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE SAMSUN'DA ZORLANIYOR

Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 33 kez Samsun'da karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 10 müsabakada taraflar, sahadan birer puanla ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda 49 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 41 gol gördü.

İki takım arasındaki en farklı sonuç Fenerbahçe'nin 1994'te aldığı 8-1'lik galibiyet oldu (AA)İki takım arasındaki en farklı sonuç Fenerbahçe'nin 1994'te aldığı 8-1'lik galibiyet oldu (AA)

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, 1993-1994 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0'lık skorlarla yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.

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