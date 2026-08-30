Kanarya zorlu deplasmanda! Samsunspor-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler

Anderson Talisca, Lyon maçında aldığı darbe sonrası yaşadığı ağrı nedeniyle Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. (AA)

TALISCA İÇİN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın Samsunspor deplasmanında yer almayacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE SAMSUN'DA ZORLANIYOR

Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 33 kez Samsun'da karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 10 müsabakada taraflar, sahadan birer puanla ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda 49 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 41 gol gördü.