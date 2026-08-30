Kanarya zorlu deplasmanda! Samsunspor-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, Marco Asensio, Çağlar Söyüncü ve Kerem Aktürkoğlu forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci, yardımcı hakem olarak görev yapacak.
MUHTEMEL 11'LER
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Samsunspor: Okan, Mendes, Borekovic, Drapinski, Tomasson, Celil, Watt, Jarju, Yalçın, Emre, Fatih
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Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, İsmail, Kante, Greenwood, Oğuz, Muriqi
KANARYA 3 PUAN PEŞİNDE
Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2'yle geçti. Hafta içinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, Samsun deplasmanından da 3 puanla dönerek Lyon galibiyetini pekiştirmek istiyor.
SARI LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de Samsunspor mücadelesi öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Anderson Talisca, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Konyaspor maçında kafa travması yaşayan ve FIFA protokolleri gereği kontrol amaçlı oynayamayacak Kerem Aktürkoğlu, takımını yalnız bırakacak.