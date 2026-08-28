Fenerbahçe'den savunmaya takviye! Sarı-lacivertliler Kojo Peprah Oppong transferini açıkladı
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Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, savunma hattına takviye yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Ganalı savunma oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya vardığını resmen duyurdu.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Kojo Peprah Oppong'un imza töreni, 29 Ağustos Cumartesi günü (yarın) Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenecektir. Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin'in katılımıyla gerçekleştirilecek imza töreni, saat 11.00'de tüm basına açık olacaktır."