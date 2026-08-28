Fenerbahçe'den savunmaya takviye! Sarı-lacivertliler Kojo Peprah Oppong transferini açıkladı

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, savunma hattına takviye yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Ganalı savunma oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya vardığını resmen duyurdu.