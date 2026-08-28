Cengiz Ünder Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli yönetim, 29 yaşındaki milli kanat oyuncusu Cengiz Ünder ile yollarını resmen ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği bildirildi. Tecrübeli futbolcunun yeni adresinin ise Arca Çorum FK olduğu belirtildi.