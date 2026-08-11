İlk maçı sahasında 2-0 kazanan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında bugün deplasmanda Sturm Graz ile karşılaşacak. İşte iki takımın muhtemel 11'leri ve maça dair merak edilenler.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, bugün TSİ 21.30'da Stadion Graz Liebenau'da Avusturya ekibi Sturm Graz'ın konuğu olacak.

İlk maçı evinde 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, gözünü play-off turuna dikti.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca

STURM GRAZ: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Seidl, Weiper, Jatta

FENERBAHÇE, STURM GRAZ İLE 4. KEZ KARŞILAŞACAK

İki ekip daha önce 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya geldi. Söz konusu eşleşmenin ilk ayağında, 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da oynanan maçı 2-1'lik skorla Fenerbahçe kazandı. 3 Ağustos 2017'deki rövanşta ise Kadıköy'de 1-1'lik beraberliğin ardından Fenerbahçe turu geçti.

Son olarak geçen hafta oynanan Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup etti.

STURM GRAZ TÜRK TAKIMLARINA KARŞI 8. MAÇINA ÇIKACAK

Avusturya ekibi Sturm Graz, Fenerbahçe'nin yanı sıra 4 kez de Galatasaray ile Avrupa kupalarında rakip oldu.

Graz takımı, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda karşılaştığı Galatasaray'ı evinde 3-0 mağlup edip deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Aynı iki ekip 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda karşı karşıya geldi; İstanbul'daki maç 1-1 berabere biterken, Avusturya'daki müsabaka Sturm Graz'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bugün oynanacak maçla beraber Sturm Graz, Türk takımlarıyla resmi müsabakalarda 8. defa rakip olacak.

AVRUPA KUPALARINDA 304. MAÇ

Fenerbahçe, bu müsabakayla beraber Avrupa kupalarında 304. kez oynayacak. Sarı-lacivertliler geride kalan 303 maçta 120 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 413 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 424 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 46. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe bugüne kadar 45 kez eleme maçlarında boy gösterdi. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 17'sinde galip gelirken 14'er kez de beraberlik ve mağlubiyet aldı. Fenerbahçe bu müsabakalarda rakiplerine 66 gol atarken, 52 gol yedi.

TALİSCA'NIN YÜKSELEN FORMU DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, yeni sezonda yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor. 32 yaşındaki oyuncu, geride kalan 3 resmi maçın 3'ünde de birer gol atarak takımın skor yükünü çeken isim oldu. Talisca'nın bugün oynanacak müsabakada da Fenerbahçe'nin hücumda en önemli kozu olması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı eleyip Şampiyonlar Ligi play-off turuna çıkması halinde rakibi, Çekya ekibi Sparta Prag ile Fransız takımı Olympique Lyon eşleşmesinin galibi olacak.

İki ekip arasında Çekya'da oynanan ilk maçı 2-1'lik skorla Sparta Prag kazandı. Fransa'da oynanacak rövanş maçı ise bugün TSİ 21.30'da başlayacak.

İSPANYOL HAKEM YÖNETECEK

Sturm Graz - Fenerbahçe müsabakasında İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar yapacak. Maçın dördüncü hakemi Alejandro Quintero Gonzalez olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda İspanyol hakem Cesar Soto Grado, AVAR'da ise Valentin Gomez görev yapacak.