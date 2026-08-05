Fenerbahçe'den UEFA listesinde sürpriz değişiklik

Fenerbahçe'de, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde değişikliğe giderek Bartuğ Elmaz'ın yerine N'Golo Kanté'yi kadroya dahil etti.