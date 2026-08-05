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Fenerbahçe'den UEFA listesinde sürpriz değişiklik

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Fenerbahçe'den UEFA listesinde sürpriz değişiklik

Fenerbahçe'de, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde değişikliğe giderek Bartuğ Elmaz'ın yerine N'Golo Kanté'yi kadroya dahil etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında saat 21.00'de sahasında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde UEFA'ya bildirilen oyuncu listesi belli olurken, sarı-lacivertli ekipte Bartuğ Elmaz'ın yerine N'Golo Kante kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği liste şu şekilde oluştu:

"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif."

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