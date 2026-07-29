Kanarya Polonya'da turladı! Şampiyonlar Ligi’nde yeni rakip Sturm Graz
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak adını 3. eleme turuna yazdırdı. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, toplam skorda üstünlüğü koruyarak tur atladı. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Avusturya temsilcisi Sturm Graz oldu.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, bir üst tura yükseldi.
İLK YARI
3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin uzak direğe plasesinde top üstten auta gitti.
12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. 8. dakikada kullanılan kornerde Milan Skriniar yerde kalınca hakem VAR'daki inceleme sonrasında 11. dakikada penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 0-1.
23. dakikada orta sahada topu rakibinden kapan Fred, meşin yuvarlağı bekletmeden Kerem ile buluşturdu. Kerem topu sürdükten sonra rakip yarı sahanın ortalarında Fred'e tekrar aktardı. İrfan Can Kahveci, Fred'in pasını bekletmeden soldan hareketlenen Talisca'ya verdi. Ceza sahası içine soldan topla giren Talisca, arkasından bindiren Asensio'yu gördü. İspanyol futbolcunun sıfırdan ortasına altı pasta Fred'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
29. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ceza yayının sağından kazanılan serbest vuruşta Janza'nın şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.
34. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
44. dakikada Kerem Aktükroğlu'nun ortasına altıpasta iyi yükselen Skriniar'ın müsait durumda kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
45+4. dakikada ceza yayının üstünden Prekop'un plase vuruşunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
45+10. dakikada Gornik Zabrze beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Michal Sacek'in yerden şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.
Maçın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle bitti.
İKİNCİ YARI
63. dakikada Kerem'in pasında penaltı noktası üzerinde Talisca'nın şutunda top auta gitti.
72. dakikada sol kanattan Greenwood'un kullandığı köşe atışında ön direkte Talisca'nın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
73. dakikada Fred'in topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan İsmail Yüksek'in plase vuruşunda kaleci Schulze gole izin vermedi.
YENİ RAKİP STRUMP GRAZ
İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca karşılaşma bu skorla sona erdi. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Fenerbahçe, toplamda 2-1'lik skorla tur biletini alan taraf oldu. Sarı-lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. İki ekip arasındaki ilk maç 4-5 Ağustos, rövanş ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak. Kanarya, ilk maçı evinde oynayacak.