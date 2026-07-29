Kanarya Polonya'da turladı! Şampiyonlar Ligi’nde yeni rakip Sturm Graz

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, bir üst tura yükseldi.

23. dakikada orta sahada topu rakibinden kapan Fred, meşin yuvarlağı bekletmeden Kerem ile buluşturdu. Kerem topu sürdükten sonra rakip yarı sahanın ortalarında Fred'e tekrar aktardı. İrfan Can Kahveci, Fred'in pasını bekletmeden soldan hareketlenen Talisca'ya verdi. Ceza sahası içine soldan topla giren Talisca, arkasından bindiren Asensio'yu gördü. İspanyol futbolcunun sıfırdan ortasına altı pasta Fred'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

YENİ RAKİP STRUMP GRAZ



İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca karşılaşma bu skorla sona erdi. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Fenerbahçe, toplamda 2-1'lik skorla tur biletini alan taraf oldu. Sarı-lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. İki ekip arasındaki ilk maç 4-5 Ağustos, rövanş ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak. Kanarya, ilk maçı evinde oynayacak.