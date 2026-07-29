Fenerbahçe deplasmanda tur peşinde! Rakip Gornik Zabrze
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, bugün saat 21.00'de Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'ye konuk olacak. İlk maçı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet veya beraberlik halinde adını 3. eleme turuna yazdıracak. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 302. maçına çıkarken, Gornik'i elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, saat 21.00'de Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda karşılaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
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GORNİK ZABRZE : Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietz, Sadilek, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop.
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FENERBAHÇE : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Asensio, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca
HEDEF BİR ÜST TUR
İlk müsabakayı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda da istediği sonucu alıp tur atlamak istiyor. Kanarya, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna adını yazdıracak. Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.
AVRUPA KUPALARINDA 302. MAÇ
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 302. kez mücadele edecek. Geride kalan 301 maçta 119 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 65 beraberlik ve 117 de mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 410 kez havalandıran Kanarya, 423 gole engel olamadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 44. KARŞILAŞMA
Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 43 kez eleme maçı oynadı. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet alırken, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 63 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde 51 gol gördü.
GORNİK'İ GEÇERSE RAKİP STURM GRAZ
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında İskoçya ekibi Hearts ile Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşı karşıya geldi. Tynecastle Park'ta oynanan mücadeleyi Sturm Graz, Simon Seidl ve Emran Soglo'nun golleriyle 2-0 kazandı. İlk maçta da 4-0 galip gelen Avusturya ekibi, tur atlayan taraf oldu.
AVRUPA KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu oyuncular yer alıyor:
"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Mason Greenwood, Sidiki Cherif."
LOTHAR D'HONDT DÜDÜK ÇALACAK
Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanacak müsabakayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ile Nico Claes yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bert Verbeke olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Jan Boterberg oturacak. Boterberg'e, AVAR'da Simon Bourdeaud eşlik edecek.