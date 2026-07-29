Fenerbahçe deplasmanda tur peşinde! Rakip Gornik Zabrze

İlk müsabakayı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda da istediği sonucu alıp tur atlamak istiyor. Kanarya, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna adını yazdıracak. Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze deplasmanında tur için sahaya çıkıyor. (İHA)

AVRUPA KUPALARINDA 302. MAÇ



Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 302. kez mücadele edecek. Geride kalan 301 maçta 119 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 65 beraberlik ve 117 de mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 410 kez havalandıran Kanarya, 423 gole engel olamadı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 44. KARŞILAŞMA

Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 43 kez eleme maçı oynadı. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet alırken, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 63 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde 51 gol gördü.