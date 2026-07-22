İsmail Kartal'dan Asensio ve Greenwood sözleri: "Çok daha iyi olacaklar"
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İsmail Kartal, takımın performansından yeni transferlere, sakatlık durumundan rövanş planına kadar önemli değerlendirmelerde bulundu. Kartal, "Kalite olarak rakipten daha iyi olduğumuzu düşünüyorum." sözleriyle tur için iddialı mesaj verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti.
Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu. İlk olarak mücadeleyi değerlendiren Kartal, "Rakibimizle ilgili yaptığımız toplantıda ne kadar ciddiye aldığımızı, sürekli 2. bölgede bekleyerek geçiş oyunu yaptıklarını biliyorduk. Maçın başından sonuna kadar domine ettik. Daha farklı kazanabilirdik. Çok üstün bir futbol oynadık. Sadece 1 şut atmışlar, biri kaleyi tutmuş. Yüzde 80 oynadık, gol pozisyonlarına girdik. 2, 3'ü bulup maçı bitirmeyi hedefliyorduk. Oyuncularımız bunu sahada gerçekleştirdiler ama 1-0 bitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
İsmail Kartal, bugünkü maçta eksik gördüğü noktaların şanssızlıklar olduğunu, sakat oyuncularının da dönmesini beklediklerini söyledi.
"AKE, UFAK AĞRI HİSSETTİ"
Karşılaşmaya 11'de başlayan Nathan Ake'nin ikinci yarı başında oyundan alınma sebebine Kartal, "Hafta içi kasığına terapi yapıldı. Oradan tekrar ufak ağrı hissetti. Riske etmedim yerine Levent'i aldım" dedi.
OOSTERWOLDE'NİN PERFORMANSI
Gornik Zabrze maçına sol bekte başlayan Jayden Oosterwolde'nin performansına yönelik ise sarı-lacivertli teknik adam, "Uzun zamandan sonra sol bek oynadı. İlk yarıda çok fazla hücuma katkısı olmadı savunma ağırlıklı oynadı. İkinci yarı stopere geçti. Sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar belki arkada 3'lü oynayabiliriz" şeklinde konuştu.
"BARTUĞ ŞU AN ÖNDE"
İsmail Kartal, Bartuğ Elmaz'ın performansına dair ise, "Bartuğ bizim evladımız. Kampta çok çalıştı, ben de oynatarak hakkını verdim. Orada tatlı rekabet olacak. Şu an Bartuğ onların önünde olduğu için onu oynattım" değerlendirmesinde bulundu.
"PLANLARIMIZ ORADA TURU GEÇME ÜZERİNE OLACAK"
Eşleşmenin ilk ayağının 1-0 tamamlanması ve endişe duyup duymadığına yönelik soruya deneyimli teknik adam, "Çok fazla endişelenmiyorum. Takıma, oyuncularıma ve ekibime güveniyorum. Biz ekip olarak çok hazırlanıyoruz. İkinci maça 8 gün vaktimiz var. Rakibimiz lig maçı oynayacak. Lig maçını izleyeceğiz en ciddi konsantre olmamız gereken oyuncularımız olacak. Asensio ve Greenwood'un daha iyi olacağına inanıyorum. Planlarımız orada turu geçmek üzerine olacak. Kalite olarak rakipten iyi olduğumuzu düşünüyorum. Fizik ve kalite olarak alışmışlar, iyi bir takım. Ciddiye alınması gereken takım. İkinci maça en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.