İsmail Kartal'dan Asensio ve Greenwood sözleri: "Çok daha iyi olacaklar"

İsmail Kartal, Brezilyalı futbolcu Fred'in takımdaki geleceğiyle ilgili de net konuştu. Kartal, " Fred çok karakterli oyuncu. Sevdiğim oyuncu. Takım içinde sevilen oyuncu. Her türlü rolü üstlenecek oyuncu, çok iyi profesyonel. Takımımızla olacak" dedi.

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"VEDAT GÜÇLÜ SANTRFOR"

"Santrfor eksikliği yaşadınız mı?" sorusuna Kartal, "Muriqi olursa, güçlü santrfor. Bağlantıları yapan oyuncu. O olmadığı zaman elimizde Talisca; çok teknik, akıllı, toplara çok iyi vuran bir oyuncu. Kafa toplarına çıkan bir oyuncu. Vedat olmadığı için Talisca'yı oynatıyoruz. O da bugün elinden geleni yaptığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"SEMEDO GÜZEL BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDU"

İsmail Kartal, Portekizli futbolcu Semedo'ya 11'de görev vermesine dair, "Semedo geleli 4 gün oluyor. Geldiğinde konuştum nasıl olduğunu sordum. 'Ben bu maçta oynayacağımı düşündüğüm için erken döndüm' dedi. Biz de performansına baktık, enerjisi çok yüksek geldi. 'Eğer hücuma çıkıyorsan üretkenliğini sonuçlandırman lazım gidip de geri dönmeni istemiyorum' dedim. Bunu biz çalıştık bugün de güzel bir performans ortaya koydu. Tercihimizi Semedo'dan yana kullandık" ifadelerini kullandı.