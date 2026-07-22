UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni sırası

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde kritik bir galibiyete imza attı.

Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas'ın yönettiği mücadelede sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın frikikten attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında aldığı bu galibiyetle rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.