UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni sırası
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze karşısında aldığı kritik galibiyet, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki konumunu güçlendirdi. Anderson Talisca'nın frikikten kaydettiği golle gelen 1-0'lık sonucun ardından gözler, Avrupa kupalarında mücadele edecek Beşiktaş ve Başakşehir'in alacağı sonuçlara çevrildi. Temsilcilerimizin toplayacağı her puan, Türk futbolunun Avrupa'daki geleceği açısından büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte sıralama...
KADIKÖY'DE TALISCA SESSİZLİĞİ BOZDU
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde kritik bir galibiyete imza attı.
Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas'ın yönettiği mücadelede sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın frikikten attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında aldığı bu galibiyetle rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.
BEŞİKTAŞ DANİMARKA EKİBİNE KARŞI SAHADA
Türkiye'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Beşiktaş, 2. eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi FC Midtjylland'ı konuk edecek.
İlk karşılaşma 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz'da Danimarka'da oynanacak. Siyah-beyazlıların galibiyet alması halinde Türkiye'nin UEFA ülke puanına 0.200 puan eklenecek, beraberlik durumunda ise ülke hanesine 0.100 puan yazılacak.