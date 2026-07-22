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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni sırası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze karşısında aldığı kritik galibiyet, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki konumunu güçlendirdi. Anderson Talisca'nın frikikten kaydettiği golle gelen 1-0'lık sonucun ardından gözler, Avrupa kupalarında mücadele edecek Beşiktaş ve Başakşehir'in alacağı sonuçlara çevrildi. Temsilcilerimizin toplayacağı her puan, Türk futbolunun Avrupa'daki geleceği açısından büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte sıralama...

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni sırası 1

KADIKÖY'DE TALISCA SESSİZLİĞİ BOZDU

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde kritik bir galibiyete imza attı.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni sırası 2

Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas'ın yönettiği mücadelede sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın frikikten attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni sırası 3

Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında aldığı bu galibiyetle rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni sırası 4

BEŞİKTAŞ DANİMARKA EKİBİNE KARŞI SAHADA

Türkiye'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Beşiktaş, 2. eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi FC Midtjylland'ı konuk edecek.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni sırası 5

İlk karşılaşma 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz'da Danimarka'da oynanacak. Siyah-beyazlıların galibiyet alması halinde Türkiye'nin UEFA ülke puanına 0.200 puan eklenecek, beraberlik durumunda ise ülke hanesine 0.100 puan yazılacak.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni sırası 6

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ INTER TURKU

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 2. eleme turu ilk maçında Finlandiya ekibi Inter Turku'yu ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 23 Temmuz'da oynanacak ilk karşılaşmanın rövanşı ise 30 Temmuz'da Finlandiya'da yapılacak. Tur avantajını elde etmek isteyen turuncu-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni sırası 7

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCELLENDİ

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda aldığı galibiyetin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte ülkeler ve puanlar...

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni sırası 8

1-) İNGİLTERE: 98.519

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni sırası 9

2-) İTALYA: 84.232

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni sırası 10

3-) İSPANYA: 78.618

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni sırası 11

4-) ALMANYA: 76.688

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni sırası 12

5- FRANSA: 65.082

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni sırası 13

6-) PORTEKİZ: 60.250

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni sırası 14

7-) BELÇİKA: 55.650

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni sırası 15

8-) HOLLANDA: 48.729

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni sırası 16

9-) TÜRKİYE: 45.375

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni sırası 17

10-) POLONYA: 42.325

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni sırası 18

11-) ÇEKYA: 41.825

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