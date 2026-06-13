Fenerbahçe’de yılın bombası: Aziz Yıldırım herkesi ters köşeye yatırıyor
Fenerbahçe’de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, transfer piyasasını altüst edecek bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli camiada heyecan yaratan Mason Greenwood ismi yeniden masada. Herkesin "bitti" gözüyle baktığı o dev transferde tüm ezberleri bozacak gelişmeler kapıda!
Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda rekor oyla Hakan Safi'yi geride bırakarak yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetimi transfer çalışmalarına başladı.
Yeni transferleri kampa yetiştirmek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı yıldız futbolcuya Aziz Yıldırım sarı-lacivertli formayı giydirebilir.
HAKAN SAFİ'NİN SEÇİM VAADİYDİ
Sarı-lacivertli ekibin seçim döneminde Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığını açıkladığı isimler gündem olmuştu. Hakan Safi başkan seçildiği takdirde Fenerbahçe'ye transfer edeceğini söylediği yıldızların başında ise Mason Greenwood geliyordu.
Bonservisi Fransız ekibi Marsilya'da bulunan yıldız futbolcu için Hakan Safi şu sözleri dile getirmişti:
"Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendisini kanıtladı. Kariyerinin en değerli ve verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi kabul etmiştir."