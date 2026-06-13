Fenerbahçe’de yılın bombası: Aziz Yıldırım herkesi ters köşeye yatırıyor

Fenerbahçe’de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, transfer piyasasını altüst edecek bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli camiada heyecan yaratan Mason Greenwood ismi yeniden masada. Herkesin "bitti" gözüyle baktığı o dev transferde tüm ezberleri bozacak gelişmeler kapıda!