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Fenerbahçe’de yılın bombası: Aziz Yıldırım herkesi ters köşeye yatırıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe’de yılın bombası: Aziz Yıldırım herkesi ters köşeye yatırıyor

Fenerbahçe’de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, transfer piyasasını altüst edecek bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli camiada heyecan yaratan Mason Greenwood ismi yeniden masada. Herkesin "bitti" gözüyle baktığı o dev transferde tüm ezberleri bozacak gelişmeler kapıda!

Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda rekor oyla Hakan Safi'yi geride bırakarak yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetimi transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe’de yılın bombası: Aziz Yıldırım herkesi ters köşeye yatırıyor - 1

Yeni transferleri kampa yetiştirmek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı yıldız futbolcuya Aziz Yıldırım sarı-lacivertli formayı giydirebilir.

Fenerbahçe’de yılın bombası: Aziz Yıldırım herkesi ters köşeye yatırıyor - 2

HAKAN SAFİ'NİN SEÇİM VAADİYDİ

Sarı-lacivertli ekibin seçim döneminde Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığını açıkladığı isimler gündem olmuştu. Hakan Safi başkan seçildiği takdirde Fenerbahçe'ye transfer edeceğini söylediği yıldızların başında ise Mason Greenwood geliyordu.

Bonservisi Fransız ekibi Marsilya'da bulunan yıldız futbolcu için Hakan Safi şu sözleri dile getirmişti:

"Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendisini kanıtladı. Kariyerinin en değerli ve verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi kabul etmiştir."

Fenerbahçe’de yılın bombası: Aziz Yıldırım herkesi ters köşeye yatırıyor - 3

GREENWOOD DEFTERİ KAPANMADI

Seçimi Aziz Yıldırım'ın kazanmasının ardından Mason Greenwood transferinin rafa kalktığı konuşulurken sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekip için Greenwood defteri henüz kapanmamış olabilir.

Fenerbahçe’de yılın bombası: Aziz Yıldırım herkesi ters köşeye yatırıyor - 4

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre yeni seçilen başkan (Aziz Yıldırım), Mason Greenwood için söz vermese bile Fenerbahçe'nin oyuncuya ilgisi hala devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Greenwood için teklif sunabilir.

Ayrıca Fenerbahçe'nin yanı sıra Roma da Marsilya'ya oyuncuyla ilgilendiğini bildirdi.

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