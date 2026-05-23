Süper Kupa’da dev eşleşmeler belli oldu

Turkcell Süper Kupa 2026’nın yarı final eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya gelirken Trabzonspor’un rakibi Fenerbahçe oldu. Yeni formatla oynanan organizasyonda yarı finali kazanan ekipler finalde kozlarını paylaşacak. TFF, karşılaşmaların oynanacağı tarih ve statların daha sonra açıklanacağını duyurdu.