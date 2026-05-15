Rams Park'ta dört dörtlük zafer şöleni! Galatasaray kupasına kavuştu
Süper Lig’de üst üste 4’üncü, toplamda ise 26’ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da tarihi gece yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala elde ettiği şampiyonluğu binlerce taraftarıyla birlikte Rams Park’ta büyük bir coşkuyla kutladı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ile ahaber.com.tr editörü Büşra Arga, kutlamalardaki tüm gelişmeleri anbean aktardı.
Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğunu ilan ederek Türk futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atan Galatasaray, dev zaferini taraftarıyla birlikte kutladı.
“AŞKIN OLAYIM” EŞLİĞİNDE ICARDI ŞOV
“Dominasyonun kralı, takımın gözbebeği” Mauro Icardi, “Aşkın Olayım” eşliğinde sahneye çıkarak Rams Park’ı adeta ayağa kaldırdı.
Arjantinli yıldızın çıkışıyla birlikte tribünlerde meşaleler yakılırken, davullar ve tezahüratlar eşliğinde unutulmaz bir şampiyonluk coşkusu yaşandı.
GALATASARAY KUPASINI KALDIRDI
Süper Lig’de 26’ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Rams Park’ta düzenlenen görkemli organizasyonla kupasına kavuştu. Binlerce sarı-kırmızılı taraftarın tribünleri doldurduğu gecede coşku zirveye çıkarken, ışık gösterileri ve tezahüratlar unutulmaz anlara sahne oldu.
Şampiyonluk kutlamalarının en özel anı, sarı-kırmızılı futbolcuların kupayı havaya kaldırdığı dakikalar oldu. Taraftarların yoğun tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan futbolcular, 26’ncı şampiyonluk kupasını büyük bir coşkuyla kaldırdı. Rams Park’ta meşaleler, ışık şovları ve müzik performansları geceye damga vurdu.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Saatler öncesinden stadyumu dolduran Galatasaray taraftarları, kutlamalar boyunca takımlarına büyük destek verdi. Tribünlerde açılan pankartlar ve marşlar eşliğinde sarı-kırmızılı futbolcular tek tek sahneye çağrıldı.
ABDÜLKERİM BARDAKCI’DAN RAMS PARK’TA BOKS ŞOV
42 numaralı Abdülkerim Bardakcı, “savunmanın kaplanı” tezahüratları eşliğinde şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıktı.
Takım kaptanı olan milli futbolcu, gerçekleştirdiği boks şovuyla Rams Park’taki sarı-kırmızılı taraftarları coştururken, tribünlerden büyük alkış aldı.