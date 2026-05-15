Rams Park'ta dört dörtlük zafer şöleni! Galatasaray kupasına kavuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Süper Lig’de üst üste 4’üncü, toplamda ise 26’ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da tarihi gece yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala elde ettiği şampiyonluğu binlerce taraftarıyla birlikte Rams Park’ta büyük bir coşkuyla kutladı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ile ahaber.com.tr editörü Büşra Arga, kutlamalardaki tüm gelişmeleri anbean aktardı.

23:00

“AŞKIN OLAYIM” EŞLİĞİNDE ICARDI ŞOV

“Dominasyonun kralı, takımın gözbebeği” Mauro Icardi, “Aşkın Olayım” eşliğinde sahneye çıkarak Rams Park’ı adeta ayağa kaldırdı.

Arjantinli yıldızın çıkışıyla birlikte tribünlerde meşaleler yakılırken, davullar ve tezahüratlar eşliğinde unutulmaz bir şampiyonluk coşkusu yaşandı.

 

22:55

GALATASARAY KUPASINI KALDIRDI

Süper Lig’de 26’ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Rams Park’ta düzenlenen görkemli organizasyonla kupasına kavuştu. Binlerce sarı-kırmızılı taraftarın tribünleri doldurduğu gecede coşku zirveye çıkarken, ışık gösterileri ve tezahüratlar unutulmaz anlara sahne oldu.

Şampiyonluk kutlamalarının en özel anı, sarı-kırmızılı futbolcuların kupayı havaya kaldırdığı dakikalar oldu. Taraftarların yoğun tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan futbolcular, 26’ncı şampiyonluk kupasını büyük bir coşkuyla kaldırdı. Rams Park’ta meşaleler, ışık şovları ve müzik performansları geceye damga vurdu.

 

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Saatler öncesinden stadyumu dolduran Galatasaray taraftarları, kutlamalar boyunca takımlarına büyük destek verdi. Tribünlerde açılan pankartlar ve marşlar eşliğinde sarı-kırmızılı futbolcular tek tek sahneye çağrıldı.

 

22:46

ABDÜLKERİM BARDAKCI’DAN RAMS PARK’TA BOKS ŞOV

42 numaralı Abdülkerim Bardakcı, “savunmanın kaplanı” tezahüratları eşliğinde şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıktı.

Takım kaptanı olan milli futbolcu, gerçekleştirdiği boks şovuyla Rams Park’taki sarı-kırmızılı taraftarları coştururken, tribünlerden büyük alkış aldı.

 

22:42

RAMS PARK’TA OSIMHEN TEZAHÜRATLARI

45 numaralı Victor Osimhen, şampiyonluk kutlamalarında sahneye büyük coşkuyla çıktı.

Geldiği günden bu yana “Solo il Gala” ifadesiyle taraftarın sevgisini kazanan Nijeryalı yıldız, Rams Park’ta sarı-kırmızılı tribünlerden yoğun alkış aldı.

 

22:32

SACHA BOEY SAHNEYE FİLİSTİN BAYRAĞIYLA ÇIKTI

93 numaralı Sacha Boey, şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağıyla sahneye çıkarak desteğini gösterdi.

Fransız futbolcuya sarı-kırmızılı taraftarlar büyük alkışlarla eşlik etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerden “Kahrolsun İsrail, Filistin’e özgürlük” sloganları atarak destek verdi.

 

22:26

NOA LANG'A SEYİRCİDEN BÜYÜK ALKIŞ

77 numaralı Noa Lang, “Hem sanatta hem futbolda o bir efsane” sözleriyle sahneye çıktı. 

22:16

BARIŞ ALPER YILMAZ’DAN HORON ŞOV

53 numaralı Barış Alper Yılmaz, “Bir canavar, soyadı gibi Yılmaz” sözleri eşliğinde sahneye çıktı.

Milli futbolcu, sergilediği horon gösterisiyle Rams Park’taki sarı-kırmızılı taraftarı coşturdu.

 

22:09

“ATOM KARINCA” TORREIRA SAHNEDE

34 numaralı Lucas Torreira, “Atom Karınca” lakabıyla şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıktı.

Uruguaylı yıldız, enerjisi ve mücadeleci futboluyla sarı-kırmızılı taraftardan büyük alkış aldı.

 

22:00

TARAFTARDAN EREN ELMALI’YA BÜYÜK DESTEK

17 numaralı Eren Elmalı, şampiyonluk kutlamalarında sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle sahneye çıktı.

Sezen Aksu’nun “Bir Çocuk Sevdim” şarkısı eşliğinde sahne alan milli futbolcu, tezahüratlar ve alkışlar arasında Rams Park’ta büyük coşku yaşattı.

 

21:42

YUNUS AKGÜN’E DUYGU DOLU KARŞILAMA

11 numaralı Yunus Akgün, şampiyonluk kutlamalarında “Galatasaray’ın evladı” tezahüratları eşliğinde sahneye çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, “Onun için sadece Florya’sı vardı” sözleriyle milli futbolcuya büyük sevgi gösterisinde bulundu.

 

21:39

KOLUMBİYALI YILDIZA TEZAHÜRAT YAĞMURU

6 numaralı Davinson Sanchez, şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkar çıkmaz taraftarı ayağa kaldırdı.

Sarı-kırmızılı tribünler, Kolombiyalı savunmacıya yoğun tezahüratlarla destek verdi.

 

21:39

ŞAMPİYONLUK GECESİNDE SALLAI COŞKUSU

7 numaralı Roland Sallai, şampiyonluk kutlamalarında büyük coşku eşliğinde sahneye çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Macar yıldızı tezahüratlar ve alkışlarla karşıladı.

 

21:38

JAKOBS SAHNEYE ALKIŞLARLA ÇIKTI

4 numaralı futbolcu Ismail Jakobs, şampiyonluk kutlamalarında büyük alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız oyuncuyu tezahüratlarla karşıladı.

 

21:27

UĞURCAN ÇAKIR’A RAMS PARK’TA SEVGİ SELİ

Şampiyonluk kutlamalarında sahneye ilk çıkan isimlerden biri Galatasaray’ın file bekçisi Uğurcan Çakır oldu.

Tecrübeli kaleci, kızıyla birlikte sahneye çıkarak Rams Park’taki sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük alkış aldı.

 

20:55

RAMS PARK’TA DRONE ŞOVU BÜYÜLEDİ

Rams Park’ta şampiyonluk kutlamaları görsel şölene dönüştü. Drone gösterisiyle Victor Osimhen, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır, Mario Lemina ve Leroy Sane gibi yıldız futbolcuların görselleri gökyüzüne yansıtıldı.

Binlerce sarı-kırmızılı taraftar, ışık şovları ve tezahüratlar eşliğinde unutulmaz anlara eşlik etti.

 

20:26

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARDAN IŞIK ŞOVU

Rams Park’ı dolduran binlerce sarı-kırmızılı taraftar, büyük coşku eşliğinde şampiyon “Aslanlar”ı bekliyor.

DJ Doğuş Çabakçor’un sahne performansıyla tribünlerde coşku zirveye çıkarken, sarı-kırmızılı taraftarlar stadyumda flaşlarını açarak kutlamalara eşlik etti.

 

20:12

SARI-KIRMIZILI DÜNYADA TARİHİ GECE: A HABER TAKİPTE

Trendyol Süper Lig’de nefes kesen maraton sona erdi ve Galatasaray, rakiplerini geride bırakarak 26. şampiyonluğunu ilan etti. Milyonların kilitlendiği tarihi gecede, üç saatlik dev şampiyonluk turunun ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne ulaşan sarı-kırmızılı ekip, on binlerce taraftarın coşkulu tezahüratları eşliğinde kupasına kavuşmak için geri sayıma geçti. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, kutlamaların kalbi olan 'sıcak bölge'den en sıcak gelişmeleri ve atmosferin nabzını saniye saniye aktardı.

Galatasaray camiası, uzun ve yorucu bir maratonun meyvesini toplamak üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde bir araya geldi. Şehrin sokaklarını sarı-kırmızıya boyayan kutlamaların ardından takımın stada ulaştığını bildiren Ahmet Nazif Vural, "Yaklaşık 3 saatlik bir şampiyonluk turunun ardından Galatasaray takımı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne vardı ve artık kutlamaların adresi burası" ifadelerini kullandı. Stadın çevresindeki yoğunluğun iç kısımlara kaydığını belirten Vural, "Kutlamaların başlamasıyla birlikte Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin hemen dış tarafındaki yoğunluğun iyiden iyiye azalmış olduğunu söylemek mümkün" şeklinde konuştu.

Stadın içinden yükselen seslerin atmosferi bir 'ateş hattına' çevirdiğini vurgulayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Statta çok coşkulu sesler, tezahüratlar geliyor bir yandan ve artık önümüzdeki saatlerde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nden coşkulu o tezahüratları duyacağız" sözleriyle sahadaki atmosferi betimledi. Vural, Galatasaray takımının bu büyük başarıya ulaşmak için verdiği emeğe dikkat çekerek, "Galatasaray takımı bir yıllık o zorlu sezonun ardından bugün kupasına kavuşmuş olacak" dedi.

Galatasaray’ın sadece yerel ligde değil, Avrupa arenasında da büyük bir direnç gösterdiğini hatırlatan Ahmet Nazif Vural, "Tabii ki sadece lig değil aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nde de oldukça zorlu bir mücadele vardı ve işte görmüş olduğunuz bu taraftarların desteği hiçbir zaman bitmedi" ifadelerini kullandı. Taraftarın sadakatinin başarının anahtarı olduğunu belirten Vural, "O taraftarların desteğiyle birlikte Galatasaray, aslında sahaya taraftarlarının da ruhuyla çıkmasıyla beraber sezonu şampiyon olarak noktaladı" değerlendirmesinde bulundu.

Sezonun kaderini belirleyen kritik anlara değinen Ahmet Nazif Vural, "Sezonda çok sayıda farklı kırılma anları vardı; bu kırılma anlarından birisi de mutlaka Galatasaray’ın Samsunspor mağlubiyetinden hemen önceki Fenerbahçe ile olan maçıydı" sözlerini kullandı. Derbi zaferinin şampiyonluk ateşini yakan asıl unsur olduğunu vurgulayan Vural, "Galatasaray-Fenerbahçe maçı ligin bir noktada kaderini belirleyen bir maç oldu ve Galatasaray ezeli rakibiyle olan mücadelesinde yine aynı bu statta gerçekleşen o maçta galip gelmesinin ardından taraftarlar aslında şampiyonluk meşalelerini yakmaya başlamışlardı" şeklinde konuştu.

Şampiyonluğun resmiyet kazandığı o anları hatırlatan Ahmet Nazif Vural, "Antalyaspor karşısındaki 4-2’lik galibiyetle birlikte matematiksel anlamda kesinleşen şampiyonluğuyla birlikte Galatasaray taraftarı kupasına kavuşmak için gün, an ve dakika sayıyordu" ifadelerini kullandı. Artık tüm hazırlıkların tamamlandığını ve büyük anın geldiğini belirten Vural, "Ve artık o kupaya kavuşma vakti geldi. Galatasaray, kendi stadında, ev sahibi olduğu bu statta, kendi mabedinde az sonra kupayı göndere çekecek ve burada kupayı kaldıracak bütün takım" diyerek sözlerini noktaladı.

 

19:32

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR RAMS PARK'A ULAŞTI

Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüsle yola çıkan sarı-kırmızılılar, sonrasında Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Işıklar, Tarlabaşı Bulvarı, Taksim Tüneli, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı, Esentepe Büyükdere Caddesi, Büyükdere Caddesi Gültepe Kavşağı, 4. Levent ve TEM Kuzey Yan Yol'dan geçerek RAMS Park'a geldi. Galatasaraylı oyuncuların otobüsle yolculuğu yaklaşık 3 saat sürdü.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yolculukta Galatasaray Futbol Takımı'na yoğun ilgi gösterdi.

Tezahüratlarda bulunan taraftarlar, yol boyunca takımlarını yalnız bırakmadı.

Galatasaraylı taraftarlar, ayrıca Arjantinli Mauro Icardi ve Nijeryalı Victor Osimhen için de özel tezahüratlarda bulundu.

- Simitçiden Torreira'ya ikram

Sarı-kırmızılıların otobüsle ilerlediği sırada bir simitçi, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'ya simit attı.

Otobüsün üstündeki Torreira, kendisine ikram edilen simidi yedi.

Galatasaraylı futbolculardan Lucas Torreira ve Yunus Akgün, takım arkadaşları Mauro Icardi için pankart açtı.

Otobüsün üstündeki Torreira ve Yunus, Icardi için "Gitme Mauro" pankartını tuttu.

Galatasaraylı futbolcular, Avrupa kupalarını hedef gösteren bayrak açtı.

Otobüsün önüne asılan sarı-kırmızılı bayrakta "Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa" yazısı yer aldı.

18:11

“DÖRT DÖRTLÜK ŞAMPİYON” GECESİ BAŞLIYOR

Süper Lig’de üst üste 4’üncü, toplamda ise 26’ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da tarihi gece için geri sayım başladı.

 

Sarı-kırmızılı taraftarların akın ettiği Rams Park’ta dev şampiyonluk sahnesi kurulurken, tribünler kısa sürede dolmaya başladı. “Dört Dörtlük Şampiyon” temasıyla hazırlanan görkemli organizasyonda ışık şovları, konserler ve kupa seremonisiyle unutulmaz anlar yaşanması bekleniyor.

 

17:58

ŞAMPİYON CİMBOM’DAN RAMS PARK’A DEV YÜRÜYÜŞ

Sarı-kırmızılı camianın kalbi olan Galatasaray Lisesi'nden başlayan ve Rams Park'ta son bulacak olan tarihi şampiyonluk turu, İstanbul sokaklarını adeta sarı-kırmızıya boyadı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Mehmet Tekin, o büyük heyecanı ateş hattından, kutlamaların merkezinden anbean takip ederek sıcak gelişmeleri aktardı.

Şampiyonluk kutlamalarının fitili, kulübün manevi evi olan Galatasaray Lisesi'nde ateşlendi. Binlerce taraftarın akın ettiği noktada, futbolcuları taşıyan üstü açık otobüsün hareketiyle birlikte yer yerinden oynadı. Ahmet Nazif Vural, "Galatasaray şampiyonluk turuna Galatasaray Lisesi'nden itibaren başladı ve otobüsle beraber, üstü açık otobüsle Galatasaray takımı taraftarlarını selamlıyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'le biz de şu an o turu takip ediyoruz." sözleriyle tarihi ana tanıklık ettiklerini ifade etti.

Galatasaray'ın bu tarihi başarısının arkasında, sezon boyu sergilenen üstün performans ve kritik galibiyetler yatıyor. Şampiyonluğun matematiksel olarak tescillendiği o unutulmaz geceyi hatırlatan Vural, "Galatasaray 26. şampiyonluğunu Antalyaspor karşısındaki 4-2'lik galibiyetiyle birlikte elde etti ve o günden bugüne hem statta hem de yine birçok farklı noktada, Türkiye'nin dört bir yerinde şampiyonluk kutlamalarına şahitlik ediyorduk." şeklinde konuştu.

 

DEV ŞÖLEN SAAT 19.05'TE RAMS PARK'TA BAŞLIYOR

Kutlama konvoyunun nihai hedefi, taraftarların "mabet" olarak nitelendirdiği Ali Sami Yen Spor Kompleksi. Statta hazırlanan dev organizasyonun detaylarını paylaşan Ahmet Nazif Vural, "Oyuncular da az sonra buradan virajdan döndükten sonra ana yola çıkacaklar ve istikamet buradan Galatasaray'ın mabedi diyebileceğimiz Rams Park Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne hareket olacak. Saat 19.05'te orada bir şampiyonluk kutlaması programı başlayacak. 19.05'te başlayacak programda çok sayıda farklı sanatçı sahne alacak ve şovlar gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların son yıllardaki lig hegemonyası, kutlama otobüsündeki simgelere de yansıdı. Tarihi bir döneme işaret eden sloganı fark eden Vural, " Galatasaray'ın bu 4. üst üste şampiyonluğu ve bu 4. şampiyonlukta da yine çok ayrı şovların yapılması bekleniyor. Otobüsün hemen üzerinde de yine bir 'Dominasyon' yazısı söz konusu. O da yine Galatasaray'ın 4 yıl üst üste kazanmış olduğu şampiyonluklara atfen kullanılan bir slogan." diyerek kulübün ligdeki hakimiyetine dikkat çekti.

Şampiyonluk otobüsünde neşe ve coşku hakimken, taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız isimler kutlamanın odak noktası oldu. Oyuncuların ruh halini ve sahadaki görünümlerini aktaran Ahmet Nazif Vural, "Oyuncuların her biri şu an taraftarları selamlıyor. Buradan görebildiğim kadarıyla Lucas Torreira artık her yıl kendisiyle özdeşleşmiş olan şapkasını takmış halde ve yine Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi en ön safta. Kendisinin bu sene ayrılma ihtimali konuşulurken taraftarlarla olan bütünleşmesi neredeyse tamam diyebilirim; buna rağmen hala taraftarına olan sevgisini her seferinde dile getiriyor." dedi.

Vural ayrıca bu yılın flaş transferine de değinerek, Galatasaray tabii ki bu yıl bir de süper yıldıza sahipti; Victor Osimhen. Victor Osimhen de bu seneki şampiyonlukta çok büyük bir paya sahip ve o da yine taraftarların o büyük desteğiyle burada şu an eğlenmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

 

Galatasaray'ın bu sezonki başarısı sadece yerel ligle sınırlı kalmadı; Avrupa arenalarında da ses getiren bir performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'ndeki destansı yürüyüşü hatırlatan Vural, "Galatasaray bu sene sadece ligde değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de oldukça göz dolduran bir performans gösterdi. Son 16'ya kalma başarısını elde etti ve Avrupa'nın en iyi 16 takımından birisi oldu. Son 16 turunda karşılaşmış olduğu rakibi Liverpool'u iç sahada 1-0'lık tarihi bir galibiyetle devirmiş olsa da deplasmandaki mağlubiyet sonrası ne yazık ki elendi." şeklinde konuştu.

