JAN OBLAK İKİ ADAYIN DA GÜNDEMİNDE Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Jan Oblak için hem Aziz Yıldırım'ın hem de Hakan Safi'nin girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Sloven kalecinin Türkiye'ye transfer fikrine sıcak baktığı belirtilirken, Avrupa'dan başka taliplerinin de olduğu kaydedildi. Fenerbahçe yönetimine aday olan iki ismin de transfer için önemli bir bütçe hazırlığında olduğu aktarıldı.

AZİZ YILDIRIM'IN FORVET LİSTESİ DİKKAT ÇEKTİ Aziz Yıldırım'ın hücum hattı için Romelu Lukaku, Serhou Guirassy ve Alexander Sörloth gibi isimlerle ilgilendiği belirtildi. Savunma hattında ise Milan Skriniar'ın yanına eski Fenerbahçeli Kim Min-jae'nin düşünüldüğü ifade edildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, özellikle Kim Min-jae ihtimali nedeniyle sosyal medyada yoğun paylaşım yaptı.