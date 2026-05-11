Fenerbahçe’de seçim öncesi transfer bombaları peş peşe geliyor

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin, Jan Oblak, Rafael Leao, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku ve Kim Min-jae gibi dünya yıldızları için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Sarı-lacivertli camiada gözler hem kongre sürecine hem de yeni sezonun kadro planlamasına çevrildi.

Sarı-lacivertli ekipte başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin, yeni sezon öncesinde dünya çapında yıldız futbolcular için girişimlerini hızlandırdığı belirtildi. 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla kulislerde konuşulan isimler camiada büyük heyecan oluşturdu.

KONGRE ÖNCESİ TRANSFER YARIŞI

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi transfer çalışmaları yoğunlaştı. Başkan adaylarının, seçim sürecinde güçlü bir kadro vaadiyle üyelerin karşısına çıkmayı planladığı ifade edildi. Özellikle Avrupa futbolunun önemli yıldızlarıyla temas kurulması dikkat çekti.

JAN OBLAK İKİ ADAYIN DA GÜNDEMİNDE

Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Jan Oblak için hem Aziz Yıldırım'ın hem de Hakan Safi'nin girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Sloven kalecinin Türkiye'ye transfer fikrine sıcak baktığı belirtilirken, Avrupa'dan başka taliplerinin de olduğu kaydedildi. Fenerbahçe yönetimine aday olan iki ismin de transfer için önemli bir bütçe hazırlığında olduğu aktarıldı.

AZİZ YILDIRIM'IN FORVET LİSTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Aziz Yıldırım'ın hücum hattı için Romelu Lukaku, Serhou Guirassy ve Alexander Sörloth gibi isimlerle ilgilendiği belirtildi. Savunma hattında ise Milan Skriniar'ın yanına eski Fenerbahçeli Kim Min-jae'nin düşünüldüğü ifade edildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, özellikle Kim Min-jae ihtimali nedeniyle sosyal medyada yoğun paylaşım yaptı.

HAKAN SAFİ'NİN HEDEFİ RAFAEL LEAO

Hakan Safi'nin transfer listesindeki en dikkat çekici ismin Rafael Leao olduğu belirtildi. Milan'dan ayrılabileceği konuşulan Portekizli yıldız için Safi'nin İtalya'ya giderek hem kulüp yöneticileriyle hem de oyuncunun temsilcileriyle görüştüğü iddia edildi. Leao'nun adı daha önce Galatasaray ile de anılmıştı.

LEWANDOWSKİ VE FERDİ KADIOĞLU İDDİASI

Barcelona'dan ayrılması beklenen Robert Lewandowski'nin de transfer listesinde yer aldığı kaydedildi. Hakan Safi'nin ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden Fenerbahçe'ye kazandırmak istediği ileri sürüldü. Ancak milli futbolcuya Avrupa'dan önemli kulüplerin ilgisinin bulunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de seçim süreci yaklaşırken transfer gündeminin önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor. Başkan adaylarının yıldız futbolcular üzerinden yürüttüğü rekabetin, kongre atmosferine doğrudan etki etmesi öngörülüyor.

