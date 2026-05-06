Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına resmen aday olduğunu açıkladı: Vicdani sorumluluğum var

120. YIL İÇİN DEV GÖREV

Seçim sürecine dair sıcak bilgileri paylaşan A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen, "Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı çok merak ediliyordu, çok konuşuluyordu. Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz efsanenin 120. yılı için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına adayım dedi Aziz Yıldırım." sözleriyle adaylık sürecinin başladığını duyurdu.

"BİRLİKTE HAREKET EDELİM" TEKLİFİ

Aziz Yıldırım'ın seçim stratejisine ve adaylara yönelik hamlesine değinen Cüneyt Şen, "Barış Göktürk ve Hakan Safi başta olmak üzere adaylığı söz konusu olan tüm adaylara 'benimle beraber olun' teklifini sunuyor Aziz Yıldırım. Bir konsorsiyum oluşturmak istiyor ve tek bir adayla seçime gidilmesi hedefiyle yola çıktığını görüyoruz." ifadelerini kullandı. Şen ayrıca, kulis bilgilerine göre Barış Göktürk'ün Yıldırım lehine çekilebileceğini, ancak Hakan Safi'nin her koşulda devam etme niyetinde olduğunu aktardı.