Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına resmen aday olduğunu açıkladı: Vicdani sorumluluğum var

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul için başkan adaylığını açıkladı ve diğer adaylara birleşme çağrısı yaptı. Yıldırım, Fenerbahçe’ye karşı “vicdani sorumluluğu” olduğunu belirterek aday olduğunu duyurdu. Kulübün zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Yıldırım, birlik ve beraberlik mesajı verdi. A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen Barış Göktürk'ün Yıldırım lehine çekilebileceğini, ancak Hakan Safi'nin her koşulda devam etme niyetinde olduğunu aktardı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklarken, diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı.

AZİZ YILDIRIM RESMEN ADAY

Hem adaylık hem de birleşme çağrısı yapan Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"VİCDANİ SORUMLULUĞUM VAR"

"Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim, Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım."

DİĞER ADAYLARA BİRLİKTELİK TEKLİFİ

"Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse, kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçemizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım."

"SİZLERDEN GELEN ÇAĞRILARA KULAK VERDİM"

"Arkadaşlarımla birlikte görev aldığımız dönemde, Fenerbahçe Spor Kulübünde önemli reformları hayata geçirdik. Yaptığımız tesisler ve kurduğumuz şirketlerle, 3 Temmuz öncesi dönemde sürdürülebilir sportif başarıyı güçlü bir mali yapıyla desteklemeyi başardık. 2024 yılında, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, o dönem Fenerbahçe'yi daha iyi yönetebilmek adına Fenerbahçe başkanlığına aday oldum. 2025 yılında ise 'Gençler görevi devir almalı' söylemiyle, yeni isimlerin önünü açmaya çalıştım. Fenerbahçe'nin gündeminde seçim ve Fenerbahçelilerin gönlünde şampiyonluk özlemi olan bugünlerde; ekonomik ve sportif anlamda kritik bir eşikten geçmekteyiz."

120. YIL İÇİN DEV GÖREV

Seçim sürecine dair sıcak bilgileri paylaşan A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen, "Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı çok merak ediliyordu, çok konuşuluyordu. Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz efsanenin 120. yılı için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına adayım dedi Aziz Yıldırım." sözleriyle adaylık sürecinin başladığını duyurdu.

"BİRLİKTE HAREKET EDELİM" TEKLİFİ

Aziz Yıldırım'ın seçim stratejisine ve adaylara yönelik hamlesine değinen Cüneyt Şen, "Barış Göktürk ve Hakan Safi başta olmak üzere adaylığı söz konusu olan tüm adaylara 'benimle beraber olun' teklifini sunuyor Aziz Yıldırım. Bir konsorsiyum oluşturmak istiyor ve tek bir adayla seçime gidilmesi hedefiyle yola çıktığını görüyoruz." ifadelerini kullandı. Şen ayrıca, kulis bilgilerine göre Barış Göktürk'ün Yıldırım lehine çekilebileceğini, ancak Hakan Safi'nin her koşulda devam etme niyetinde olduğunu aktardı.

ALİ KOÇ CEPHESİNDE HAREKETLİLİK: "O VARSA BEN DE VARIM"

Ali Koç'un durumuna ilişkin iddiaları gündeme getiren Şen, "Ali Koç'un yakın çevresine 'Aziz Yıldırım aday olursa ben de adayım' dediği yönünde iddialar var. Bu doğrulanmış bir haber değil ama bir kulis bilgisi olarak paylaşıyoruz. Kişisel deneyimime dayanarak söylüyorum; her an Ali Koç da adaylığını açıklayabilir." şeklinde konuştu.

BİR YILLIK KRİTİK DÖNEMEÇ

Seçimin Fenerbahçe'nin geleceği için önemine vurgu yapan Cüneyt Şen, "Bu dönem bir yıllığına seçilecek çünkü 2027 yılında olağan kongre var. Seçimler her an her şeyin değişebileceği dönemlerdir. Süreci beklemek ve yakından takip etmek gerekiyor." sözleriyle Fenerbahçe'yi hareketli bir seçim döneminin beklediğinin altını çizdi.

