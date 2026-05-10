CANLI YAYIN

Hakan Safi’den yerli hoca kararı! Fenerbahçe’de yeniden "Kartal" formülü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'de gözler tarihi başkanlık seçimine çevrildi. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin adaylıklarını resmen açıklamasıyla sarı-lacivertli camiada heyecan zirveye çıkarken, yeni sezonda takımın hangi teknik direktöre emanet edileceği en çok konuşulan konu haline geldi. Başkan adayı Hakan Safi'nin teknik direktör planı netleşmeye başlarken, gündeme düşen isim camiada büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe'nin deneyimli çalıştırıcısı İsmail Kartal, dördüncü dönemine hazırlanıyor olabilir mi? İşte detaylar...

Hakan Safi’den yerli hoca kararı! Fenerbahçe’de yeniden "Kartal" formülü 1

Sarı-lacivertli kulüp, ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından rotasını idari ve teknik yapılanmaya çevirdi.

Hakan Safi’den yerli hoca kararı! Fenerbahçe’de yeniden "Kartal" formülü 2

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğu için adaylar netleşirken, camianın efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın ardından iş insanı Hakan Safi de yarışa resmen dahil oldu.

Hakan Safi’den yerli hoca kararı! Fenerbahçe’de yeniden "Kartal" formülü 3

Seçim öncesinde iki adayın teknik direktör tercihleri taraftarlar arasında en çok konuşulan başlık haline gelirken, Safi cephesinden gelen iddialar gündeme damga vurdu.

Hakan Safi’den yerli hoca kararı! Fenerbahçe’de yeniden "Kartal" formülü 4

HAKAN SAFİ'NİN ÖNCELİĞİ DÜNYA ÇAPINDA BİR TEKNİK DİREKTÖR

Fanatik'in haberine göre; başkan adayı Hakan Safi'nin teknik direktörlük koltuğu için iki aşamalı bir planı bulunuyor.

Hakan Safi’den yerli hoca kararı! Fenerbahçe’de yeniden "Kartal" formülü 5

Safi'nin ilk hedefinin, dünya futbolunda tanınan üst düzey bir yabancı teknik adam olduğu belirtildi. Fenerbahçe'yi hem Süper Lig'de hem Avrupa arenasında başarıya taşıyacak güçlü bir isim üzerinde duran Safi'nin, bu doğrultuda çalışmalarına şimdiden başladığı ifade edildi.

Hakan Safi’den yerli hoca kararı! Fenerbahçe’de yeniden "Kartal" formülü 6

YERLİ FORMÜLÜNDE TEK İSİM: İSMAİL KARTAL

Yabancı teknik direktör konusunda istenilen sonucun alınamaması halinde ise Hakan Safi'nin B planında yerli bir isim bulunuyor.

Hakan Safi’den yerli hoca kararı! Fenerbahçe’de yeniden "Kartal" formülü 7

İddialara göre Safi'nin yerli teknik adam tercihindeki tek aday, Fenerbahçe'nin deneyimli çalıştırıcısı İsmail Kartal.

Hakan Safi’den yerli hoca kararı! Fenerbahçe’de yeniden "Kartal" formülü 8

Sarı-lacivertli camiayı yakından tanıyan ve geçmişte kritik dönemlerde sorumluluk alan Kartal'ın, listenin ilk sırasında yer aldığı kaydedildi.

Hakan Safi’den yerli hoca kararı! Fenerbahçe’de yeniden "Kartal" formülü 9

5 KUPALIK BAŞARI HİKAYESİ

Son olarak İran temsilcisi Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerindeki başarılarıyla dikkat çekiyor.

Hakan Safi’den yerli hoca kararı! Fenerbahçe’de yeniden "Kartal" formülü 10

Sarı-lacivertli takımın başında 3 farklı dönemde görev yapan tecrübeli teknik adam; 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

Hakan Safi’den yerli hoca kararı! Fenerbahçe’de yeniden "Kartal" formülü 11

Hakan Safi'nin başkan seçilmesi halinde, Kartal'ın dördüncü kez Fenerbahçe'nin başına geçip geçmeyeceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin