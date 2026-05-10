Hakan Safi’den yerli hoca kararı! Fenerbahçe’de yeniden "Kartal" formülü

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'de gözler tarihi başkanlık seçimine çevrildi. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin adaylıklarını resmen açıklamasıyla sarı-lacivertli camiada heyecan zirveye çıkarken, yeni sezonda takımın hangi teknik direktöre emanet edileceği en çok konuşulan konu haline geldi. Başkan adayı Hakan Safi'nin teknik direktör planı netleşmeye başlarken, gündeme düşen isim camiada büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe'nin deneyimli çalıştırıcısı İsmail Kartal, dördüncü dönemine hazırlanıyor olabilir mi? İşte detaylar...

Sarı-lacivertli kulüp, ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından rotasını idari ve teknik yapılanmaya çevirdi.

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğu için adaylar netleşirken, camianın efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın ardından iş insanı Hakan Safi de yarışa resmen dahil oldu.

Seçim öncesinde iki adayın teknik direktör tercihleri taraftarlar arasında en çok konuşulan başlık haline gelirken, Safi cephesinden gelen iddialar gündeme damga vurdu.

HAKAN SAFİ'NİN ÖNCELİĞİ DÜNYA ÇAPINDA BİR TEKNİK DİREKTÖR Fanatik'in haberine göre; başkan adayı Hakan Safi'nin teknik direktörlük koltuğu için iki aşamalı bir planı bulunuyor.