Zeki Murat Göle’den zirve yorumu: “Gerçekçi hedefimiz Şampiyonlar Ligi”

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir FK'yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyon olamamasının birçok nedeni olduğunu aktaran Zeki Murat Göle, "Ucu çok açık. Neden olamadığının birçok nedeni var. Ben mi oluyorum Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının sebebi?" ifadelerini kullandı.

'GERÇEKÇİ HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİ'

Lig yarışındaki gerçekçi hedeflerinin ikinci olarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak olduğunu belirten Göle, "Tabii ki futbolda mucizeler var. Bunu mucize olarak adlandırabiliriz. Bizim şu an gerçekçi hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Diğeri Allah'ın takdiri. Bir mucize olursa... Tabii ki mucizelere de inanmak gerekiyor. İnancınızı kaybettiğiniz zaman bu işi yapamazsınız. Bizim gerçekçi hedefimiz bu" sözlerini sarf etti.