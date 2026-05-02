Fenerbahçe’de Tedesco ayrılığı sonrası ilk mesaj: “Hiçbir ayrılık tek taraflı değildir”

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladığı mücadelede hata yapmadı. Hakem Oğuzhan Aksu'nun düdük çaldığı Chobani Stadyumu'nda Anderson Talisca'nın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, hem takımın performansını hem de teknik direktör değişimini değerlendirdi.

TEDESCO AYRILIĞININ PERDE ARKASI: "AZ KONUŞUR İŞİMİZE BAKARIZ"

Yönetim tarzlarına dair net mesajlar veren Ertan Torunoğulları, "Seçildiğimiz günden bu yana, başkanımızın tarzı çok konuşan, şikayetçi olan bir yönetim değiliz. Az konuşan, işimize bakan bir yönetimiz. Bu hafta içerisinde hocamızla yollarımızı ayırdık. Hiçbir ayrılık nedensiz, tek taraflı değildir. Hocamıza bundan sonra başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımdaki eksiklere rağmen sergilenen futbola vurgu yapan Torunoğulları, "Çok eksiğimiz olmasına rağmen çok iyi futbol oynadık. Oyuncularımıza güveniyoruz. Son iki maçımızı da iyi oynayıp sezonu kapatacağız. Buraya gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz." sözleriyle takıma ve camiaya olan güvenini aşıladı.