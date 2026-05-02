Fenerbahçe’de Tedesco ayrılığı sonrası ilk mesaj: “Hiçbir ayrılık tek taraflı değildir”
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir’i 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Anderson Talisca’nın öne çıktığı karşılaşmanın ardından, hafta içinde yolların ayrıldığı teknik direktör Domenico Tedesco gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetici Ertan Torunoğulları, ayrılık sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “İleride açıklamalarımız olacaktır” ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladığı mücadelede hata yapmadı. Hakem Oğuzhan Aksu'nun düdük çaldığı Chobani Stadyumu'nda Anderson Talisca'nın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, hem takımın performansını hem de teknik direktör değişimini değerlendirdi.
TEDESCO AYRILIĞININ PERDE ARKASI: "AZ KONUŞUR İŞİMİZE BAKARIZ"
Yönetim tarzlarına dair net mesajlar veren Ertan Torunoğulları, "Seçildiğimiz günden bu yana, başkanımızın tarzı çok konuşan, şikayetçi olan bir yönetim değiliz. Az konuşan, işimize bakan bir yönetimiz. Bu hafta içerisinde hocamızla yollarımızı ayırdık. Hiçbir ayrılık nedensiz, tek taraflı değildir. Hocamıza bundan sonra başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Takımdaki eksiklere rağmen sergilenen futbola vurgu yapan Torunoğulları, "Çok eksiğimiz olmasına rağmen çok iyi futbol oynadık. Oyuncularımıza güveniyoruz. Son iki maçımızı da iyi oynayıp sezonu kapatacağız. Buraya gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz." sözleriyle takıma ve camiaya olan güvenini aşıladı.
PİŞMANLIK SORUSUNA GİZEMLİ YANIT: "İLERİDE AÇIKLAMALARIMIZ OLACAK"
Domenico Tedesco ile yolların daha erken ayrılmaması durumunun bir pişmanlık yaratıp yaratmadığına ilişkin soruya Torunoğulları, oldukça konuşulacak bir karşılık verdi.
Torunoğulları, "Bununla ilgili ileride açıklamalarımız olacaktır. Hocamız gitmiş, ayrılmış. Kendisine başarılar diliyoruz. Kalan 2 maçımıza bakacağız. Sezonu güzel bir şekilde kapatacağız ve vedalaşacağız." şeklinde konuştu.
Ayrılık sürecindeki dengelere işaret eden Torunoğulları, "Hata demeyelim ama hiçbir ayrılık tek taraflı değildir. Uğurlamaya giden, karşılamayan gidenler Fenerbahçe'nin gerçek taraftarı ve ne yapacaklarını biliyorlar." sözleriyle taraftarın duruşuna ve yönetimin kararlılığına dikkat çekti.
ŞAMPİYONLUK YOLUNDA SON İKİ VİRAJ
Fenerbahçe yönetimi, Tedesco sonrası dönemde takımı tamamen şampiyonluk hedefine kilitlerken, Ertan Torunoğulları'nın "İleride açıklamalarımız olacaktır" çıkışı, sezon sonunda yaşanacak gelişmelerin habercisi olarak yorumlandı.
Puan farkını 4'e indiren Kanarya, artık tüm konsantrasyonunu kalan iki maça vermiş durumda. Giden teknik adamın ardından birlik beraberlik mesajı veren Torunoğulları, sezonu kupayla kapatmak için kenetlendiklerini bir kez daha ilan etti.
