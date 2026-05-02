Devler Ligi yolunda kritik viraj! Fenerbahçe evinde Başakşehir'i ağırlayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Anıl Usta ile Gökhan Barcın yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

TEDESCO SONRASI YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Sarı-lacivertliler, ligde çıktığı 31 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 67 puan topladı ve haftaya 2. sırada girdi. Ancak Galatasaray derbisinde alınan 3-0'lık mağlubiyet, zirve yarışında ciddi bir kayba neden oldu.

Bu sonucun ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe, sezonun kalan üç lig maçına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak.