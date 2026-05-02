CANLI YAYIN

Devler Ligi yolunda kritik viraj! Fenerbahçe evinde Başakşehir'i ağırlayacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadelede hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından ligde ilk sınavına çıkacak. Şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Fenerbahçe, kalan haftalarda odağını Şampiyonlar Ligi’ne katılım potasına çevirmiş durumda. Öte yandan kritik mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Anıl Usta ile Gökhan Barcın yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Brown, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Cherif ve Talisca.

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Kemen, Umut Güneş, Kazımcan Karataş, Shomurodov, Harit ve Bertuğ Yıldırım

TEDESCO SONRASI YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Sarı-lacivertliler, ligde çıktığı 31 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 67 puan topladı ve haftaya 2. sırada girdi. Ancak Galatasaray derbisinde alınan 3-0'lık mağlubiyet, zirve yarışında ciddi bir kayba neden oldu.

Bu sonucun ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe, sezonun kalan üç lig maçına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak.

HEDEF: ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ

Şampiyonluk iddiasını zora sokan Fenerbahçe, sezonun kalan bölümünde rotasını Avrupa'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayacak sıralamada bitirmeyi amaçlıyor. Başakşehir karşılaşması, bu hedef doğrultusunda büyük önem taşıyor.

KADRODA KRİTİK EKSİKLER

Fenerbahçe'de mücadele öncesi önemli eksikler bulunuyor. Uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Edson Álvarez'in bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Derbide kırmızı kart gören ve PFDK tarafından 3 maç ceza verilen Ederson ile birlikte sarı kart cezalıları Matteo Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown da kadroda yer alamayacak.

Sakatlığı süren Dorgeles Nene ile bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio'nun durumu ise maç saatine yakın netleşecek.

FENERBAHÇE SEÇİME GİDİYOR

Saha içindeki değişimin yanı sıra kulüpte yönetim hareketliliği de dikkat çekiyor. Başkan Sadettin Saran, daha önce duyurduğu olağanüstü seçimli genel kurulun 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın