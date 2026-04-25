Fenerbahçe’de derbi mesaisi: Asensio takımla çalıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Tedesco yönetiminde son antrenmanını yapan sarı-lacivertlilerde Asensio kısmen takımla çalıştı. Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler de idmanı takip ederek takıma destek verdi.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre formasından uzak kalan Marco Asensio, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli futbolcu, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.

BAŞKAN SARAN VE YÖNETİCİLER ANTRENMANDA

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, antrenman öncesinde futbolcularla bir araya geldi. Başkan Saran ve yöneticiler antrenmanın bir bölümünü de takip etti.

