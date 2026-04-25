Şampiyonluk yolunda derbi sınavı! Osimhen dönüyor

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gençlerbirliği'ni mağlup eden Galatasaray, hafta içinde Türkiye Kupası'nda aynı rakibine sahasında 2-0 yenildi. Kemerburgaz'daki hazırlıklarda teknik heyet ve futbolcular derbiye odaklandı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 3 sezonda şampiyon olan Galatasaray, Süper Lig'in 31'inci haftasına girilirken en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunuyor. Galatasaray'ın kazanması durumunda iki takım arasındaki puan farkı 7'ye çıkacak, Trabzonspor ile arasındaki 6 puanlık fark da korunacak.

Sarı-kırmızılı ekip, derbiden galibiyetle ayrılması halinde üst üste 4'üncü şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde edecek.

OSIMHEN DÖNÜYOR

Galatasaray'da, Liverpool deplasmanında yaşadığı sakatlığın ardından kolundan ameliyat edilen Victor Osimhen, yeniden kadroya dahil oldu. Gençlerbirliği maçında sonradan oyuna giren oyuncunun derbide forma giymesi bekleniyor.

SAĞ BEK TERCİHİ MERAK EDİLİYOR

Derbi öncesinde sağ bek pozisyonu teknik heyetin tercihine bağlı olarak netleşecek. Bu bölgede Roland Sallai, Singo ve Sacha Boey seçenekleri bulunuyor.

İÇ SAHADAKİ DERBİ PERFORMANSI

Galatasaray, son yıllarda sahasında oynadığı Fenerbahçe derbilerinde sınırlı sayıda galibiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 2014-2015 sezonunda elde edilen galibiyetin ardından uzun süre iç sahada rakibini yenemedi. 2022-2023 sezonunda 3-0'lık galibiyet alan Galatasaray, son iki sezonda ise sahasında bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.