Şampiyonluk düğümü Rams Park’ta çözülüyor! Yapay zeka dev derbiyi analiz etti

KANARYA'DA HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Sezon başında kapsamlı bir yapılanmaya giden ancak son haftalarda Domenico Tedesco yönetiminde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe için bu maç "tamam mı, devam mı" niteliği taşıyor. 67 puanla ikinci sırada bulunan sarı-lacivertlilerde moraller dalgalı olsa da umutlar sürüyor.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürecek ve Galatasaray'ın kalan maçlarda puan kaybetmesini bekleyecek.

SON 15 MAÇ: Galatasaray 0-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Fenerbahçe 1-2 Galatasaray

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

İki ezeli rakibin son 15 karşılaşmasına bakıldığında üstünlüğün Galatasaray'da olduğu görülüyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Fenerbahçe'yi 7 kez mağlup ederken, 4 karşılaşmayı kaybetti; 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.