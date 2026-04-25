Şampiyonluk düğümü Rams Park’ta çözülüyor! Yapay zeka dev derbiyi analiz etti
Trendyol Süper Lig’de 31. haftanın en kritik randevusu geldi çattı. Şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Rams Park’ta kozlarını paylaşıyor. Tüm Türkiye’nin kilitlendiği bu tarihi mücadele öncesi yapay zeka devreye girdi; muhtemel senaryoları, kırılma noktalarını ve skor tahminlerini tek tek sıraladı. İşte dev mücadelenin tüm detayları...
Trednyol Süper Lig'in 31. haftasında, zirve yarışında önemli bir kırılma noktası olacak bir mücadele yaşanacak.
DÜDÜK YASİN KOL'DA
Milyonların ekran başına kilitleneceği dev randevuda hakem kadrosu da belli oldu. Zorlu derbide hakem Yasin Kol adaleti tesis edecek isim olurken, Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olarak açıklandı.
ASLAN ZİRVEYE PENÇE ATTI: HEDEF ERKEN ZAFER
Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ligin en çok gol atan ve kalesinde en az gol gören takımı olarak sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, topladığı 71 puanla zirvedeki yerini koruyor.