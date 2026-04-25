Galatasaray–Fenerbahçe derbisine dev güvenlik kalkanı! 5 bin 800 polis görevde

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 17:40 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında şampiyonluk yolundaki en kritik viraj olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. İstanbul’da dev randevu öncesi heyecan doruğa çıkarken, emniyet güçleri dev maçın huzur ve güven ortamında geçmesi için adeta teyakkuza geçti. Rams Park ve çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.