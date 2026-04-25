Galatasaray–Fenerbahçe derbisine dev güvenlik kalkanı! 5 bin 800 polis görevde
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında şampiyonluk yolundaki en kritik viraj olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. İstanbul’da dev randevu öncesi heyecan doruğa çıkarken, emniyet güçleri dev maçın huzur ve güven ortamında geçmesi için adeta teyakkuza geçti. Rams Park ve çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
5 BİN 800 POLİS İLE TAM SAHA PRES
Dev derbi öncesi İstanbul Emniyeti sahadaki hazırlıklarını netleştirdi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park ve çevresinde maç günü 5 bin 800 polis memurunun görev yapacağı, ekiplerin saatler öncesinden sahada olacağı ve kent genelinde geniş çaplı güvenlik planının uygulanacağı belirtildi.
TARAFTAR GÜZERGAHLARINA SIKI TAKİP
Alınan önlemlerin yalnızca stat çevresiyle sınırlı kalmayacağı; taraftar gruplarının ve takımların güzergahları, kulüp tesisleri, mağazalar ile toplu ulaşım hatlarında da yoğun denetim uygulanacağı ifade edildi. Özellikle kalabalık hatlarda ek güvenlik ekiplerinin görevlendirileceği aktarıldı.
STAD GİRİŞLERİNDE TAVİZSİZ DENETİM
Stadyuma girişlerde oluşturulacak güvenlik noktalarında taraftarların detaylı aramadan geçirileceği, yasaklı maddelerin içeri alınmaması için kontrollerin üst seviyede tutulacağı bildirildi. Derbi boyunca tüm tedbirlerin eksiksiz şekilde uygulanacağı vurgulandı.