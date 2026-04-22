Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe’de sinirler gerildi: İki yıldız isim saha ortasında tartıştı
Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe’de sinirler gerildi. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiş düdüğüyle sahayı hızla terk eden Matteo Guendouzi, bu kez Milan Škriniar ile saha ortasında tartıştı. Takım içindeki tansiyonun yükseldiği ve sözlü atışmanın kavgaya dönüşmek üzere olduğu anlarda, Fred’in araya girmesi olası bir olayın önüne geçti.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, müsabakaya Ederson, Semedo, Milan Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Musaba, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif 11'i ile başladı.
İlk yarıda pozisyona girmekte zorluk yaşayan Fenerbahçe'de 56'da Talisca ve Fred hamleleri geldi. Tedesco, daha sonra kanat oyuncularında değişikliğe giderken, sarı-lacivertliler rakip kalede bulduğu pozisyonlarda gol çıkaramadı. Yeşil-beyazlılara karşı kalesinde net pozisyon da vermezken, 90 dakika golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final turunda uzatma dakikalarına geçildi. Konyaspor atağında ceza sahasında Semedo ile Kramer arasında yaşanan ikili mücadele sonrası VAR'dan maçın hakemi Ozan Ergün'e uyarıda bulunuldu.