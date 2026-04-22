Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe’de sinirler gerildi: İki yıldız isim saha ortasında tartıştı

Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe’de sinirler gerildi. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiş düdüğüyle sahayı hızla terk eden Matteo Guendouzi, bu kez Milan Škriniar ile saha ortasında tartıştı. Takım içindeki tansiyonun yükseldiği ve sözlü atışmanın kavgaya dönüşmek üzere olduğu anlarda, Fred’in araya girmesi olası bir olayın önüne geçti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, müsabakaya Ederson, Semedo, Milan Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Musaba, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif 11'i ile başladı.

İlk yarıda pozisyona girmekte zorluk yaşayan Fenerbahçe'de 56'da Talisca ve Fred hamleleri geldi. Tedesco, daha sonra kanat oyuncularında değişikliğe giderken, sarı-lacivertliler rakip kalede bulduğu pozisyonlarda gol çıkaramadı. Yeşil-beyazlılara karşı kalesinde net pozisyon da vermezken, 90 dakika golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final turunda uzatma dakikalarına geçildi. Konyaspor atağında ceza sahasında Semedo ile Kramer arasında yaşanan ikili mücadele sonrası VAR'dan maçın hakemi Ozan Ergün'e uyarıda bulunuldu.

Pozisyonun tekrarını izlemek üzere kenara gelen Ergün, ceza sahası içinde çekme olduğunu belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Yeşil-beyazlılar 120+2. dakikada Jevtovic'in golüyle öne geçerken, mücadele de bu golle sonuçlandı. Karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe, kupaya veda etti. Konyaspor ise adını yarı finale yazdırdı.

MAÇIN BİTİMİNDE SİNİRLER GERİLDİ

Konyaspor karşılaşmasının ardından Fenerbahçe cephesinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Sarı-lacivertli takımın oyuncuları Matteo Guendouzi ile Milan Škriniar arasında saha ortasında sözlü tartışma çıktı. İki futbolcunun karşılıklı tepkiler verdiği anlar, tribünlerde de dikkat çekti.

FRED ARAYA GİRDİ

Gerginliğin büyümesini, Fred'in araya girmesi engelledi. Takım arkadaşlarını sakinleştiren Fred'in müdahalesiyle tartışma kısa sürede kontrol altına alındı ve oyuncular kenara yönlendirildi.

KADIKÖY'DE ÜST ÜSTE GELEN TRAVMALARIN PATLAMASI MI?

Öte yandan, yaşanan bu gerilimin arka planında son haftalardaki sonuçların etkili olduğu değerlendiriliyor. Özellikle geçtiğimiz hafta son dakikalarda gelen golle yaşanan puan kaybının ardından takımda moralin düşmesi dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz hafta evinde son dakika golüyle yıkılan Fenerbahçe'de, deneyimli orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi maçın bitiş düdüğüyle sahayı hızla terk etmişti.

