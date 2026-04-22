Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe’de sinirler gerildi: İki yıldız isim saha ortasında tartıştı

Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe’de sinirler gerildi. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiş düdüğüyle sahayı hızla terk eden Matteo Guendouzi, bu kez Milan Škriniar ile saha ortasında tartıştı. Takım içindeki tansiyonun yükseldiği ve sözlü atışmanın kavgaya dönüşmek üzere olduğu anlarda, Fred’in araya girmesi olası bir olayın önüne geçti.