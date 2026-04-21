Fenerbahçe'de 17 futbolcu topun ağzında! İşte yolların ayrılacağı isimler

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 10:58 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan ve şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezon öncesi kolları sıvadı. Tedesco liderliğindeki sarı-lacivertlilerde 17 futbolcunun topun ağzında olduğu 12 isimle yolların kesin ayrılacağı iddia edildi.

Süper Lig'in 31.haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda çok kritik bir mücadeleye çıkacak. İki ezeli rakip arasında 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, maçı kazanarak puan farkını 1'e indirmeye çalışacak. Öte yandan sarı-lacivertliler, yeni sezon planlamalarına da başladı. Sarı-lacivertliler, büyük bir temizlik yaparak birçok futbolcu ile yollarını ayıracak.

BÜYÜK TEMİZLİK KAPIDA Takvim'de yer alan habere göre, takımda mevcut kadroda bulunan ve kiralık gönderilenler dahil tam 17 futbolcu topun ağzında bulunuyor. HEDEF GÜÇLÜ KADRO Kanarya'da gelecek sezonun planı yapılırken, şampiyonluğa oynayan güçlü bir kadro kurma hedefi var.

Ancak takımdan ayrılması gereken birçok futbolcu var. Futbolcular iki ana kategoriye ayrılmış durumda. Kesin olarak yolların ayrılacağı oyuncular ve gelecek transfer tekliflerine göre değerlendirilecek futbolcular.