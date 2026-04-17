Kanarya zirvede kayıp! Fenerbahçe Rizespor ile berabere kaldı

74. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Skriniar'ın indirdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Penaltı noktası üzerindeki İsmail Yüksek boşta kalan meşin yuvarlağa sert vurdu ancak üstten dışarı gönderdi. VAR uyarısı sonrasında bu pozisyonu yeniden izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, Taylan Antalyalı'nın Talisca'ya yaptığı müdahale sebebiyle 78. dakikada penaltıya karar verdi.

80. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 1-1.

86. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca'nın pasında sağdan ceza sahasına giren Musaba, arka direğe hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na yerden gönderdi. Bu futbolcu yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 2-1.