Kanarya zirvede kayıp! Fenerbahçe Rizespor ile berabere kaldı
Trendyol Süper Lig’in 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetti. Sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarına 2-1 önde girdiği mücadelede son anlarda yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. İşte mücadelede yaşananlar…
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik fırsatını kaçırarak zirvenin 1 puan gerisinde kaldı. Çaykur Rizespor ise puanını 37'ye yükseltti.
Sarı-lacivertliler, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Rizespor ise Kayserispor deplasmanına konuk olacak.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
23. dakikada Olawoyin'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Laçi direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.
29. dakikada orta alanda topla buluşan Ali Sowe'un ceza alanın önünden sert şutunda kaleci Ederson, uzanarak köşeye giden meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
42. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Brown'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Fofana meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
Maçın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.
(İKİNCİ YARI)
47. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Savunmada kaptığı topla rakip ceza alanına gelen Augusto, sol kanattaki Mihaila'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Sowe, kale sahası önünden topu filelerle buluşturdu: 0-1.
69. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Brezilyalı oyuncunun sert vuruşunda kaleci Fofana topu kornere yolladı.
72. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Orta sahadaki mücadelede Talisca'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Adnan Deniz Kayatepe, Samet Akaydin'e ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.