Sadettin Saran’dan TFF ve MHK'ye çağrı: "Bu ligin sahibi olduğunuzu gösterin"

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek sözlerine başlayan Başkan Saran, "Eleştirilerini ve önerilerini dile getiren tüm divan kurulu üyelerine teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün burada yapılan tüm değerlendirmeler bizim için kıymetli. İçinde bulunduğumuz dönem bizi doğal olarak sahaya, mücadeleye ve sezonun son virajına getiriyor. Yarıştığımız bütün kulvarlarda artık sonuçları görebileceğimiz, kritik bir döneme gelmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, perşembe akşamı sahaya koyduğu inanç, karakter ve mücadeleyle final serisini son maça taşıdı. Bu mücadeleyle hepimize gurur yaşatan takımımıza yürekten kutluyorum. Son maçta da aynı inanç ve kararlılıkla sahada olacaklarına inancım tam. Kadın basketbol takımımız ise Euroleague finalinde Avrupa'nın zirvesine çıkabilmek için 3. kez sahaya çıkacak. Bu takımın bu kulübün geleneğine yakışır şekilde o kupayı ülkemize getireceğine inanıyorum. Yarın oynanacak iki final maçına da takımlarımıza başarılar diliyor, ortaya koyacakları mücadeleyle camiamızı bir kez daha gurur yaşatacaklarına yürekten inanıyorum. Sezon başından bu yana her branşta Çubuklu'yu taşıyan, bu forma için mücadele eden bütün sporcularımıza, teknik ekiplerimize ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sezon boyunca birlikte sevindik, kupalar kazandık. Yeri geldi kaybettik, birlikte üzüldük ama hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedik. Bugün geldiğimiz noktada takımlarımız sonuna kadar yarışmakta ve her kupaya talip olmaya devam edecek. Verdiğimiz emeklerin karşılığını alma dönemine geldik " ifadelerini kullandı.

"BU LİGİN SAHİBİ OLDUĞUNU GÖSTERMENİZ GEREKİYOR"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında dün oynanan Çaykur Rizespor maçında yaşanan puan kaybı nedeniyle üzüntü duyduklarını dile getiren konuşan Saran, "Açık konuşayım kolay bir gece değildi. Uzun süre stattan çıkamadık, hiç uyumadık. Stadımızı dolduran on binlerce taraftarımız, milyonlarca Fenerbahçeli eminim ki bu geceyi uykusuz geçirdi. Çok üzüldük. Umutlandığımız, yaklaştığımız elimizin ucuna kadar gelmiş bir anın hayal kırıklığını yaşıyoruz. Bu duyguyu tarif etmek kolay değil. İnsan böyle günleri kolay atlatamıyor. Camia da bu günleri ilk kez yaşamıyor. Dün dünde kaldı, bugün kafamızı kaldırmak zorundayız ve önümüzde hala oynanacak 4 maç var. Yarış bitmedi. Şimdi yeniden başlama zamanı. Aynı inançla, aynı umutla, daha kararlı şekilde. Şu an aranızda, 'Hala ne umudundan bahsediyor' diye düşünen olabilir. Bu duygunun ne kadar gerçek olduğunu biliyorum. Biz bu inancı sadece bugün değil en zor zamanlarda da yaşadık. Puan farkı 7 olduğu zaman da, dün maç öncesi de aynı yerdeydik, bugün de aynı yerdeyiz. Çünkü bu takım düştüğümüz anlarda bile bize ayağa kalkmayı öğretti. Bundan 1 ay önce bize aynı şampiyonluğu kurdurtan takım 12 bin taraftarımızla birlikte sahaya çıktı. Dün ise kapasitesinin iki katına çıksaydı yine dolardı. Futbol böyle bir şey, tam bitti dediğiniz anda size yeniden fırsat verir. Bütün bir sezon da bize şampiyonluk hayalini kurduran takım da bu takım. Biz kendi duygularımızı ve kendi oyunumuzu konuşacağız. Bu sefer konuşacak başka şeyler de var. Hepimizin gözünün önünde yaşanan gol pozisyonu; gol öncesi faulle uzaktan yakından alakası olmayan pozisyona faul verildiğini gördük. Kırmızı kart verilmesi gerekirken, VAR'ın devreye girmesi gereken bir anda devreye girmediğini gördük. O pozisyonun devamında gelen golle çok ağır bedel ödedik. Bu ligde herkes için adalet eşit mi? Yoksa sadece Fenerbahçe bu ligin seyir zevkini arttıran bir unsur mu? Yeter, kimsenin emeğinin, kimsenin alın terinin bu kadar kolay yok sayılmasını kabul edemeyiz. Biz ne sustuk ne de bir adım geri durduk. Her maçtan sonra konuştuk. Her hatanın hesabını gerekli yerlere sorduk. İşte bu noktada bilinçli bir tercih yaptık. Bugün yaşananlardan sonra bile oyuncularımızın 'Bizi şampiyon yapmazlar' duygusuna girmesine asla izin vermedik. Daha önce bu duygu onlara kaybettirdi. Biliyoruz ki o andan itibaren sadece sahada rakiple değil kendi inancınla da mücadele edersin. Yoksa biz de daha öncekilerin yaptığı gibi bağırıp çağırmayı biliriz. Bu süreçte yaşananlarla ilgili gereken tüm konuşmaları yaptık. Her seferinde 'Haklısınız' dediler. Eğer haklıysak neden gereği yapılmıyor? MHK'nin camiamıza bir açıklama borcu var. Federasyon başkanımıza çağrı yapıyorum. Arka planda 'Haklısınız' demek yetmez. Bu ligin sahibi olduğunu göstermeniz gerekiyor" diye konuştu.