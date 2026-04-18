Fenerbahçe – Rizespor maçı sonrası olay sözler! Tartışmalı pozisyonlara son nokta

Süper Lig'in 30. haftasında zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe evinde Rizespor'u konuk etti. Sarı lacivertliler rakibinin son dakika golüne engel olamayınca şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Usta isimler maçın tartışmalı pozisyonlarını ve zorlu mücadeleyi değerlendirdi.

AHMET ÇAKAR: AÇIKLAMASI YOK

Aptallar mangası desem ayıp etmiş olurum…. Futbol enayiliği desem enayilere hakaret etmiş olurum ama dün gece yaşananları yaşayan bir takım yani Fenerbahçe bundan sonra asla yapı, kapı, hakemler, federasyon filan demesin… Biz ya "futbol aptalıyız ya da lanetli bir takımız" desinler.

Bunun açıklaması olamaz. Tıpkı Kasımpaşa maçı gibi, tıpkı Alanyaspor maçı gibi, galipken uzatmaların son saniyelerinde gol yiyip puan kaybetmek ancak Fenerbahçe'ye nasip oluyor. Kabul edilemez… İddia ediyorum uzatmalarda Sadettin Saran ve yönetimi, çaycı ve masör sahada olsalar puan kaybetmezlerdi.

Yenen golde Ederson'u gördünüz mü! Brezilya'da plaj futbolunda kaleye geçmiş genç bir çocuk gibi. Hatalı çıkıyor ve gol geliyor… Maçın geneline baktığımızda Fenerbahçe asla hak etmedi. İlk yarı pozisyon yok. İkinci yarı Rizespor golü bulup öce geçiyor, ardından da tartışılan bir penaltıyla Fenerbahçe önce beraberliği ardından Kerem'le galibiyeti buluyor.

Uzatmanın bitimine bir dakika kala 90+8'de uzun bir top sözüm ona kaleci Ederson efendi kaleyi boşaltıyor, Rizeli de golü yapıyor. Belki de şampiyonluk gidiyor. Hakem için tek bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe lehine verdiği penaltı tartışılır ki bence değil… Benzerini ilk yarının son dakikasında Sowe topa vururken Çağlar yaptı, penaltı verilmedi.

MUSTAFA ÇULCU: PENALTI DOĞRU!

Geçen haftaki sonuçlardan sonra ön alanda baskılı, coşkulu, istekli, üretken futbolu Fenerbahçe'den beklerken aksine Rizespor oynadığı akıl dolu futbolla beklentilerimize cevap veren taraf oldu. Orta ve ön alanda atletik oyuncuları olan Fenerbahçe'de Asensio olmayınca oyunu kuracak tempoyu yükseltecek, gerektiğinde oyunu sakinleştirecek oyuncu yok.

İlk yarıda hemen sonuca gitme aceleciliği içinde stresli, baskı altında ve pozisyon üretmekte zorlanan bir Fenerbahçe seyrettik. Öyle ki kaleyi bulan ilk isabetli şut 42'de Kerem'den geldi. Rizespor, 2. yarıya adeta golle başladı. Sıkışan, gerilen oyunda kartlar çoğalınca Samet ikinci sarıdan ihraç oldu. İki dakika sonra gelen penaltı golü Fenerbahçe'yi hareketlendirdi.

Bir eksik kalan rakibi karşısında Kerem'in golü Fenerbahçe'ye can verdi derken uzatmalarda hatalı çıkış yaparak ikinci golü yiyen kaleci Ederson o canı aldı. Adnan Deniz Kayatepe anlamsız karta geç girme planı içinde olunca bazı sarıları pas geçti, konuşarak 36'ya kadar geldi. Sonra kartlara girdi.

Hakemlikte aşırı hoşgörü iyi değildir. Doğru olan, kartı ne zaman vereceğini bilmek ve uygulamaktır. Pas geçilen her kart kontrol aşınması oluşturur. 36'dan sonra kartların çoğalmasının sebebi budur. 20'de Çağlar-Sow mücadelesine ve 32'de kornerden gelen topta Fenerbahçe'nin aleyhine çaldığı faulleri tekrar seyretmeli.

29'da Fenerbahçe, 45+3'te de Rizespor penaltı bekledi, devam kararları doğru. Sarısı olan Samet'in ikinci sarıdan ihracı doğru. 78'de hakem, VAR müdahalesi yedi. Fenerbahçe lehine VAR'dan gelen penaltı doğru. Zaman geçirmelerde ve kararlarını protestolarda proaktif olamadı. Yarınlarda belki daha iyi hakem olacak ama bugün için kalitesi bu kadar. Vasatı aşamadı.

ÖMER ÜRÜNDÜL: AFFEDİLMEZ!

Fenerbahçe, 10 kişilik Kasımpaşa karşısında son saniyede yediği beraberlik golünden sonra dün gece de 10 kişilik Rizespor'dan aynı şekilde yine son saniyede gelen beraberlik golüyle makus talihini yenemedi. Oyunun geneline baktığımız zaman Fenerbahçe'nin böyle kritik maçta ortaya koyduğu futbol tam bir felaketti.

80. dakikadaki penaltıyla kadar Fenerbahçe'nin akılda kalan tek pozisyonu devre sonunda Kerem'in çaprazdan şutunu kalecinin kurtarışıydı. Neden Fenerbahçe böylesine kötü oynadı? Bunun en önemli nedeni tabi ki Tedesco… Senin santrforunda oynayan Cherif iyi niyetli olup koşsa da çok önemli temel eksikleri var.

Eldeki kanat forvetleri de rakip alan geride kapanıp daralttığı zaman oyuna etki edemiyorlar. Çok şeyler beklenen Talisca da fiziki yetersizlikten ne çalım atabiliyor ne de defans yapıyor. Tedesco kötü oyunda ikinci yarıda değişikliğe gidiyor, takım mağlup durumda, iki değişiklikten biri bek Levent. Ondan sonra İsmail gibi hırslı ve savaşçıyı 70. dakikada düşünüyor.

Bu şartlarda Fenerbahçe pozisyonsuz maçta penaltıdan beraberliği buluyor. Sonra da Fenerbahçe tek organize atakta arka direkte Kerem ile öne geçiyor. Takımın ne kadar önemli saha içi sıkıntılarını olduğuna bir örnek de uzatma bölümü. Orada topa sahip olarak kendi kontrolünde maçı bitiremiyorsun. Son saniyedeki şok golde ise Ederson gibi bir kalecinin yaptığı hata affedilecek gibi değildi. Sonuçta eline geçen her fırsatı değerlendiremeyen Fenerbahçe, bütün ümitlerini kaybetti.

GÜRCAN BİLGİÇ: ŞANSSIZLIK DEĞİL!

Takımı şampiyon yapması için alınanların, dün gece veya sezon boyunca yaptıkları hataların bedelini ödüyor Fenerbahçe. Üstelik kendi sahasında öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla, son saniyelerdeki acemiliklerle veya kritik anlardaki hatalarla, eline aldığı sezon finalini yine "ikram listesi"ne soktular.

Rizespor sezondaki en fazla sarı kartı gördüğü maçı oynadı. Üstüne kırmızı ile de eksik kaldı. 65'e geldiklerinde nefesleri ve güçleri de kalmadı. Bu mücadeleyi aşmak, sakin kalmak, her şeyin ötesinde Galatasaray finaline cezalı olmadan gitmek zorundaydı Fenerbahçe takımı. İlk yarıda öne oynadılar ama duran toplarda da final paslarında da yeteneksiz kaldılar.

Rizespor ikinci yarı başında öne geçtiğinde yeni bir plan ve akıl lazımdı. Tedesco, İsmail ile orta sahada kalabalıklaştı, Musaba ile de bire biri istedi. İki hamle de sonuç verdi; top Fenerbahçe'de kaldı, Musaba ikinci golün asistini yaptı. Talisca'nın sert markajda kaybolması, sürprizlere kapalı olduğu anlamına gelmiyor. Kazanılan penaltıda da o vardı, geceyi bayram yerine çeviren golün hazırlanışında da.

Eksik rakip, uzatmaların son saniyeleri, coşkulu tribünlerle, planlar bir hafta sonrası için yapılırken, Fenerbahçe'nin klasik defans sarsaklığı devreye girdi. Geriye çekildiler, gereksiz faulü yaptılar, çok rahat alması gereken topta Ederson kendi oyuncusuna çarptı, Çağlar da alnına gelen topu kendi kalesine attı. Korku hikâyesi gibi…

Elbette başını öne eğmeden bekleyeceksin. Fenerbahçe'nin rahat şampiyon olduğu sezon yok zaten. Bir an önce toparlanıp, derbiye odaklanmaları gerekiyor. Eğer dün VAR devreye girip, Fenerbahçe için "penaltı" çağrısı yapmışsa, bütün takımlar hakemden medet ummadan, hak etmek zorunda.

ZEKİ UZUNDURUKAN: TEDESCO'YU HEMEN GÖNDERİN!

Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında bir an önce gol bulmak isteyince gereksiz yere telaş yaptı. Bir türlü gelmeyen gol, sarı-lacivertli oyuncuları sinirlendirdi, panik havasına soktu. Oysa muhteşem bir seyirci desteği ile oynayan Fenerbahçeli oyuncular, sakin kalıp, organize ataklar yapabilseydi ilk 45'te skor tabelasını değiştirebilirlerdi. Çaykur Rizespor ilk bölümde merkezi çok iyi kapattı. Çok iyi savunma yaptı. İlk yarıda iki takımın da birer net pozisyonu vardı.

Karadeniz ekibi, maçın yıldızı Ali Sowe'un pozisyonunda gole çok yaklaştı. Ancak köşeye giden topu kaleci Ederson iyi çıkardı. Fenerbahçe adına ise net pozisyona giren oyuncu Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem'in füze gibi giden şutunda Fofana çok iyi bir kurtarış yaptı. Fenerbahçe ilk yarıda Semedo'nun kanadından çok fazla rakibi zorlayamadı. Nene de çok etkili olamadı.

İkinci yarının hemen başında hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağını bütün Fenerbahçeli futbolcular adeta seyretti. Ali Sowe akıl dolu bir vuruşla Ederson'u avladı. Bir anda Kadıköy'de buz gibi bir hava esmeye başladı. Golden sonra Çaykur Rizespor daha iyi top yapmaya başlarken, Fenerbahçe oyun disiplininden uzaklaştı. Tedesco'dan hemen iki hamle birden geldi. Archie Brown ve Nene çıkarken; Levent ve Musaba oyuna girdi. Bu değişiklikler de Fenerbahçe'ye bir hareket getiremedi. Çaykur Rizespor oyunu istediği gibi yönlendirmeye başladı. Çaykur Rizespor'da sahanın iyilerinden Samet Akaydin'in ikinci sarıdan atılmasıyla maçın kaderi bir anda değişti.

Kırmızı karttan kısa bir süre sonra Çaykur Rizespor ceza sahasında yaşanan penaltı pozisyonu tribünlere de hareket ve heyecan getirdi. Pozisyonda Taylan Antalyalı, Talisca'nın ayağına vuruyor. Pozisyon tartışmasız net penaltı. VAR'da bu pozisyon neden bu kadar uzun süre incelendi anlam veremedim. Atışı kullanan Talisca skora dengeyi getirdi. Fenerbahçe bu golden sonra rakibin 10 kişi kalmasından da yararlanarak maçı tek kaleye çevirdi. Musaba'nın ortasında Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye ikinci golü getirdi. Kadıköy adeta bir bayram yerine döndü. Tribünler şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Ama Fenerbahçeli futbolcuların ve Tedesco'nun unuttuğu bir şey vardı. Maç daha bitmemişti. Uzatmaların son saniyelerinde Oğuz Aydın gereksiz yere kaleci Fofana'ya faul yaptı.

Fofana'nın ceza sahasına gönderdiği topa yükselip aşırtma bir kafa vuruşu yapan Sagnan maçın skorunu belirledi. Kadıköy yine buz kesti. Tribünlerde inanılmaz bir hayal kırıklığı ve büyük bir sessizlik. Çıt yok! Şampiyon olmak isteyen bir takım, 10 kişi kalan rakibini öne geçtiği bir maçta yener! Evinde oynuyorsun, öndesin, rakibin pili bitmiş, tükenmiş ve sen uzatmalarda gol yiyorsun! O zaman şampiyon olamazsın! Bir sözüm de Ederson'a! Tonla para alıyorsun, kurtardığın bir maç bile yok! O nasıl boşa çıkmaktır öyle! Yazıktır günahtır, sana verilen milyonlarca euro'lara! Ya Çağlar'a ne demeli! Bu Çağlar'ı ben halı saha maçlarına bile çağırmam! Bu maça çıkana kadar şampiyonluk Fenerbahçe'nin elindeydi. Bu sonuçla artık elinde değil! Hatta artık şampiyonluk çok uzak. İkincilik bile tehlikeye girdi. 25 milyon Fenerbahçe taraftarı dün yine saç-baş yoldu, kahroldu, yıkıldı, hüsran yaşadı. Gözyaşı döktü! Yönetimin yerinde olsam bu Tedesco'yu hemen gönderirim. Ültimatom vermek hikaye

EMRE BOL: STRESİ YENEMEDİN!

Bundan sonra her maç zor her maç final. Böyle bir ortamda sinirlerine hakim olan, sakin oynayan şampiyonluğu kazanacak. Çaykur Rizespor açık futbol oynayan bir takımdı. Takımdı diyorum zira Fenerbahçe karşısında daha çok 1. bölgede beklemeyi tercih ettiler! Fenerbahçe'nin tam 7 ceza sınırında oyuncusu vardı. Benim anlayamadığım bazı Rizesporlu futbolcular özellikle Guendoizi'nin kart görmesi için çok uğraştılar.