Kanarya’da orta sahada yeni dönem! Tedesco’dan Kante kararı

Kış transfer sezonunun en çok konuşulan ismi olan N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye geçiş süreci adeta bir yılan hikayesine dönmüştü. Suudi temsilcisi Al-Ittihad'ın resmi belgeleri son ana kadar iletmemesi ve süreci yokuşa sürmesi üzerine transfer iptal noktasına gelmişti.

SUUDİ ARABİSTAN İLE YAŞANAN KRİZİ BAŞKAN ERDOĞAN ÇÖZDÜ

Ancak tam bu sırada devreye giren Başkan Erdoğan süreci kökten değiştirdi. O dönemde Ortadoğu ziyaretinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi yetkililerle bizzat görüşerek transferin önündeki engelleri kaldırdı. Başkan Erdoğan'ın bu stratejik desteğiyle sarı-lacivertliler transferde mutlu sona ulaştı ve dünyaca ünlü yıldızı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

SADETTİN SARAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Transferin resmileşmesinin ardından Fenerbahçe camiasında büyük bir sevinç yaşanırken, Başkan Sadettin Saran da bu kritik desteği karşılıksız bırakmadı. Başkan Erdoğan'a özel bir mesajla teşekkürlerini ileten Sadettin Saran, dünya futbolunun en önemli isimlerinden birini Türkiye'ye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "N'Golo Kante'nin transfer sürecinin başarıyla tamamlanması, hem kulübümüzün hem de Türk futbolunun gelişimi açısından tarihi bir adımdır; bu süreçte sağladığı büyük desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.