Kanarya’da orta sahada yeni dönem! Tedesco’dan Kante kararı
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Fransız yıldız N'Golo Kante, sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla parmak ısırtıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezi haline gelen Kante ile orta sahada adeta bir duvar ördü. Fiziksel verilerde takımın zirvesine yerleşen tecrübeli yıldız için teknik heyet son kararını verdi. İşte detaylar...
Kış transfer sezonunun en çok konuşulan ismi olan N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye geçiş süreci adeta bir yılan hikayesine dönmüştü. Suudi temsilcisi Al-Ittihad'ın resmi belgeleri son ana kadar iletmemesi ve süreci yokuşa sürmesi üzerine transfer iptal noktasına gelmişti.
SUUDİ ARABİSTAN İLE YAŞANAN KRİZİ BAŞKAN ERDOĞAN ÇÖZDÜ
Ancak tam bu sırada devreye giren Başkan Erdoğan süreci kökten değiştirdi. O dönemde Ortadoğu ziyaretinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi yetkililerle bizzat görüşerek transferin önündeki engelleri kaldırdı. Başkan Erdoğan'ın bu stratejik desteğiyle sarı-lacivertliler transferde mutlu sona ulaştı ve dünyaca ünlü yıldızı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
SADETTİN SARAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Transferin resmileşmesinin ardından Fenerbahçe camiasında büyük bir sevinç yaşanırken, Başkan Sadettin Saran da bu kritik desteği karşılıksız bırakmadı. Başkan Erdoğan'a özel bir mesajla teşekkürlerini ileten Sadettin Saran, dünya futbolunun en önemli isimlerinden birini Türkiye'ye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "N'Golo Kante'nin transfer sürecinin başarıyla tamamlanması, hem kulübümüzün hem de Türk futbolunun gelişimi açısından tarihi bir adımdır; bu süreçte sağladığı büyük desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
TEDESCO KARARINI VERDİ: MERKEZDEKİ SARSILMAZ İKİLİ
Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Domenico Tedesco, takıma dahil olduğu andan itibaren Kante'yi oyun planının merkezine yerleştirdi.
Fiziksel kapasitesiyle takımın en iyi oyuncusu olarak kayıtlara geçen Fransız yıldızın, orta sahada Matteo Guendouzi ile yakaladığı uyum teknik heyetten tam not aldı. Tedesco'nun, bu iki ismin dinamizminden son derece memnun olduğu ve sezon sonuna kadar sakatlık ya da ceza durumu olmadığı sürece bu ikiliyi bozmayacağı öğrenildi.
İtalyan teknik adamın, Kante'yi kulübeye çekmeyi bir an olsun düşünmediği ve şampiyonluk yolunda anahtar ismi olarak gördüğü vurgulandı.
10 MAÇTA DEVLEŞTİ
Fenerbahçe formasıyla kısa sürede 10 maça çıkan N'Golo Kante, bu süreçte 1 kez rakip fileleri havalandırırken, bitmek bilmeyen enerjisiyle taraftarın sevgilisi oldu.
2028'E KADAR FENERBAHÇE'DE
Kariyerinde Chelsea ve Leicester City ile yaşadığı şampiyonlukların ardından Al Ittihad'dan İstanbul'a gelen Kante'nin sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.Güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olan yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin orta sahasındaki "sigortası" olarak görevine devam ediyor.