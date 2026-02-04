N’Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı. FIFA'dan alınan onayın ardından Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a transferi resmiyet kazanırken, sarı-lacivertli ekip Kante'yi kadrosuna kattı. Öte yandan Fenerbahçe transferin çözümüne destek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı yayımladı. Dünyaca ünlü yıldız oyuncunun akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Ara transfer döneminde Guendouzi, Sidiki Cherif, Mert Günok ve Musaba'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde de mutlu sona ulaştı.
DÜĞÜM BU KEZ ÇÖZÜLDÜ
Fenerbahçe'nin Kante transferinde yeni bir gelişme yaşandı. FIFA'dan gelen onay sonrası Youssef En-Nesyri, Al-Ittihad'a, Kante ise Fenerbahçe'ye transfer oldu.
EN-NESYRI AYRILDI
Sarı-lacivertli takım, En-Nesyri ile yollarını ayırdığını TFF'ye resmi olarak bildirdi. Al-Ittihad, Fenerbahçe'den En-Nesyri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
TFF'YE BİLDİRİLDİ
Nesyri'nin vedası sonrası Kanarya, N'Golo Kante transferini resmen bitirdi. Fransız futbolcunun transferi TFF'ye bildirildi.
AL-ITTIHAD'IN KARŞISINDA DURDU
Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli takıma transfer olmak istediğini Suudi Arabistan ekibine iletti ve idmana çıkmadı.
Bu gelişme sonrası Al-Ittihad ile Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi için görüşmelere yeniden başlamıştı.
AL-ITTIHAD VEDA ETTİ
Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, N'Golo Kante'ye resmi sosyal medya hesabından veda etti.
İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız oyuncu N'Gola Kante, İstanbul'a geldi. 34 yaşındaki Fransız orta saha, anlaşmanın tamamlanmasının ardından Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Oyuncuya, Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, yönetim kurulu üyeleri Ömer Topbaş ve Cem Ciritçi eşlik etti.
Öte yandan tecrübeli orta sahayı karşılamak için havalimanına çok sayıda sarı-lacivertli taraftar geldi. Taraftarlar, Kante'yi tezahüratlar ve sevgi gösterileri eşliğinde karşıladı. Kante de taraftarları, yanlarına giderek selamladı.
34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun, Al Ittihad ile olan mevcut kontratı, 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyordu.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Fransız yıldız N'Golo Kanté'nin transfer sürecinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan "Teşekkürlerimizle" başlıklı duyuruda, transferin tamamlandığı müjdesi verilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edildi.
Saran, transferin olumlu neticelenmesinde büyük rol oynadığını belirttiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir teşekkür iletti. Saran, "Hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.
"ŞİMDİ GÜCÜ SAHAYA TAŞIMA ZAMANI"
Taraftara da mesaj gönderen Saran, süreç boyunca camianın gösterdiği sabır ve güvenin en büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. "Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız" diyen Saran, taraftarları takıma destek olmaya çağırdı.
KANTE KRİZİNDE TARİHİ TELEFON! BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ, TRANSFER BİTTİ!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu N'Golo Kanté transferinde Suudi Arabistan tarafının çıkardığı pürüzler, bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle aşıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüşen Başkan Erdoğan'ın talimatıyla kriz çözüldü ve transfer son gün bitirildi. A Haber Ankara Haber Temsilcisi, Ankara kulislerini sarsan bu futbol diplomasisinin perde arkasını canlı yayında anlattı.
Güne damgasını vuran transferin perde arkasında üç aşamalı bir diplomatik süreç yaşandığını belirten A Haber Ankara Haber Temsilcisi, yaşananları adım adım aktardı. Temsilci, konunun önce danışmanlar arasında görüşüldüğünü belirterek, "Bu transfer hikayesinin üç aşamalı bir süreci var. Bize ulaşan bilgilere göre, bu konu önce danışmanlar arasında konuşuldu" sözleriyle sürecin ilk adımını açıkladı. Ardından konunun Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a iletildiğini ve Bakan Bak'ın da kendi Suudi mevkidaşıyla temas kurduğunu ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ TELEFON TALİMATI
Transferin son gününe gelinmesine rağmen Suudi Arabistan kaynaklı pürüzlerin devam etmesi üzerine konunun en üst makama taşındığını vurgulayan A Haber Temsilcisi, krizin Başkan Erdoğan'a bir akşam yemeği sırasında iletildiğini belirtti. Başkan Erdoğan'ın konuya anında müdahil olduğunu aktaran Temsilci, "Kendisi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la görüştü ve bu konunun bir an evvel tamamlanması için, bir an evvel bitmesi için olmasını istedi" ifadelerini kullandı. Transferin son gün bitiyor olması nedeniyle Başkan Erdoğan'ın bu talimatının kritik bir rol oynadığı ve Suud tarafının çıkardığı sıkıntıların bu telefonla aşıldığı bildirildi.
FENERBAHÇE'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan'ın bu hamlesi sonrası Suudi yetkililerin süreci hızlandırdığını belirten A Haber Temsilcisi, "Tabii böyle bu kadar en üst düzeyde girişim olunca Suudlular da bu işi önemle ele aldılar ve netice itibariyle Kante'nin transferi gerçekleşmiş oldu" sözleriyle sonucun nasıl alındığını aktardı. Bu başarılı operasyonun ardından Fenerbahçe Kulübü'nün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir teşekkür mesajı yayınladığını sözlerine ekledi.
TRANSFER NEDEN GECİKTİ?
Transferin tamamlanması için sarı-lacivertli yönetici Ertan Torunoğulları Suudi Arabistan'a gitmiş ve oyuncu sağlık kontrolünden geçirilmişti.
Kante'nin transferi için yoğun uğraşlar veren Kanarya, Arabistan ekibinin tutumu sebebiyle geri adım atmıştı.
FENERBAHÇE İPTAL OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
Sarı-lacivertli takım, transferin gerçekleşmeme sebebini şu sözlerle açıklamıştı: "Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.
Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.
Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır.
Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır. Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir."
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM!
Sarı-lacivertli takım, daha önce iptal olduğuna dair yaptığı açıklamayı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: "Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok..."