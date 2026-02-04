N’Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür

34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun, Al Ittihad ile olan mevcut kontratı, 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyordu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Fransız yıldız N'Golo Kanté'nin transfer sürecinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan "Teşekkürlerimizle" başlıklı duyuruda, transferin tamamlandığı müjdesi verilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edildi. Saran, transferin olumlu neticelenmesinde büyük rol oynadığını belirttiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir teşekkür iletti. Saran, "Hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı. "ŞİMDİ GÜCÜ SAHAYA TAŞIMA ZAMANI" Taraftara da mesaj gönderen Saran, süreç boyunca camianın gösterdiği sabır ve güvenin en büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. "Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız" diyen Saran, taraftarları takıma destek olmaya çağırdı.

KANTE KRİZİNDE TARİHİ TELEFON! BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ, TRANSFER BİTTİ! Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu N'Golo Kanté transferinde Suudi Arabistan tarafının çıkardığı pürüzler, bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle aşıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüşen Başkan Erdoğan'ın talimatıyla kriz çözüldü ve transfer son gün bitirildi. A Haber Ankara Haber Temsilcisi, Ankara kulislerini sarsan bu futbol diplomasisinin perde arkasını canlı yayında anlattı. KANTE RESMEN FENERBAHÇE'DE! TRANSFERİN PERDE ARKASI A HABER'DE TRANSFERDE DEVLET ZİRVESİ DEVREDE Güne damgasını vuran transferin perde arkasında üç aşamalı bir diplomatik süreç yaşandığını belirten A Haber Ankara Haber Temsilcisi, yaşananları adım adım aktardı. Temsilci, konunun önce danışmanlar arasında görüşüldüğünü belirterek, "Bu transfer hikayesinin üç aşamalı bir süreci var. Bize ulaşan bilgilere göre, bu konu önce danışmanlar arasında konuşuldu" sözleriyle sürecin ilk adımını açıkladı. Ardından konunun Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a iletildiğini ve Bakan Bak'ın da kendi Suudi mevkidaşıyla temas kurduğunu ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ TELEFON TALİMATI Transferin son gününe gelinmesine rağmen Suudi Arabistan kaynaklı pürüzlerin devam etmesi üzerine konunun en üst makama taşındığını vurgulayan A Haber Temsilcisi, krizin Başkan Erdoğan'a bir akşam yemeği sırasında iletildiğini belirtti. Başkan Erdoğan'ın konuya anında müdahil olduğunu aktaran Temsilci, "Kendisi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la görüştü ve bu konunun bir an evvel tamamlanması için, bir an evvel bitmesi için olmasını istedi" ifadelerini kullandı. Transferin son gün bitiyor olması nedeniyle Başkan Erdoğan'ın bu talimatının kritik bir rol oynadığı ve Suud tarafının çıkardığı sıkıntıların bu telefonla aşıldığı bildirildi. FENERBAHÇE'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR Başkan Erdoğan'ın bu hamlesi sonrası Suudi yetkililerin süreci hızlandırdığını belirten A Haber Temsilcisi, "Tabii böyle bu kadar en üst düzeyde girişim olunca Suudlular da bu işi önemle ele aldılar ve netice itibariyle Kante'nin transferi gerçekleşmiş oldu" sözleriyle sonucun nasıl alındığını aktardı. Bu başarılı operasyonun ardından Fenerbahçe Kulübü'nün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir teşekkür mesajı yayınladığını sözlerine ekledi.