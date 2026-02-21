CANLI YAYIN

Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa mesaisi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa mesaisi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçınhazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe’de Skriniar sakatlığı sonrası rotasyonFenerbahçe’de Skriniar sakatlığı sonrası rotasyon FENERBAHÇE'DE SKRİNİAR SAKATLIĞI SONRASI ROTASYON
Türkiye Kupasında finalin adı belli olduTürkiye Kupasında finalin adı belli oldu TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Fenerbahçelileri kızdırdı: Cehennem değil cennetFenerbahçelileri kızdırdı: Cehennem değil cennet FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRDI: CEHENNEM DEĞİL CENNET
Fenerbahçede Milan Skriniar şokuFenerbahçede Milan Skriniar şoku FENERBAHÇE'DE MİLAN SKRİNİAR ŞOKU
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın