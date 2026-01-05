Samsunspor maçı öncesi Tedesco’dan Musaba kararı: “Tercihimi bu akşam vereceğim"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco (AA)

"İYİ BİR MAÇ OLACAK"

Tedesco, "Burada olduğumuz ve bu maçı oynayacak olduğumuz için mutluyuz. Samsunspor'a karşı bir maç oynamıştık ve bu bizim en iyi maçımız değildi. İyi ve organize bir takıma karşı, kötü bir maç çıkarmıştık. Thomas harika bir iş çıkarıyor, bunu görebiliyorsunuz. Takımlarında kim oynarsa oynasın, zor bir maç olacak. 2-3 gün antrenman yaparak, nerede olduğumuzu anlamak çok kolay değil. Oyuncularımız, bireysel antrenmanlarını sürdürdüler. İyi bir maç olacak. Bizler de bu maç için hazırız" ifadelerini kullandı.