Samsunspor maçı öncesi Tedesco’dan Musaba kararı: “Tercihimi bu akşam vereceğim"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa yarı final maçıyla ilgili, "Zor bir maç olacak. 2-3 gün antrenman yaparak, nerede olduğumuzu anlamak çok kolay değil. İyi bir maç olacak. Bizler de bu maç için hazırız" dedi. Tedesco, Musaba için kararını da bu akşam vereceğini söyledi.
Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Yeni Adana Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Fenerbahçe ve Samsunspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı. Sözlerine Türkçe olarak başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco basın mensuplarına, "Herkese iyi akşamlar ve mutlu yıllar" dedi.
"İYİ BİR MAÇ OLACAK"
Tedesco, "Burada olduğumuz ve bu maçı oynayacak olduğumuz için mutluyuz. Samsunspor'a karşı bir maç oynamıştık ve bu bizim en iyi maçımız değildi. İyi ve organize bir takıma karşı, kötü bir maç çıkarmıştık. Thomas harika bir iş çıkarıyor, bunu görebiliyorsunuz. Takımlarında kim oynarsa oynasın, zor bir maç olacak. 2-3 gün antrenman yaparak, nerede olduğumuzu anlamak çok kolay değil. Oyuncularımız, bireysel antrenmanlarını sürdürdüler. İyi bir maç olacak. Bizler de bu maç için hazırız" ifadelerini kullandı.
"MUSABA KARARINI BU AKŞAM VERECEĞİM"
Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye yeni katılan Anthony Musaba'nın karşılaşmada oynayıp, oynamayacağının sorulması üzerine Tedesco, "Bunu göreceğiz, bu akşam kararımı vereceğim. İlk izlenimlerim iyi. Takıma katılalı 2 gün oldu. Çok fazla antrenman yapma şansı bulamadı. Hem ligi, hem Samsunspor'u hem de bu maçın Fenerbahçe için önemini biliyor. Ne kadar oynayacağını göreceğiz" dedi.
