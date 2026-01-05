06 Ocak 2026, Salı
Haberler Fenerbahçe Haberleri Samsunspor maçı öncesi Tedesco’dan Musaba kararı: “Tercihimi bu akşam vereceğim"

Samsunspor maçı öncesi Tedesco’dan Musaba kararı: “Tercihimi bu akşam vereceğim"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 05.01.2026 23:23
Samsunspor maçı öncesi Tedesco’dan Musaba kararı: Tercihimi bu akşam vereceğim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa yarı final maçıyla ilgili, "Zor bir maç olacak. 2-3 gün antrenman yaparak, nerede olduğumuzu anlamak çok kolay değil. İyi bir maç olacak. Bizler de bu maç için hazırız" dedi. Tedesco, Musaba için kararını da bu akşam vereceğini söyledi.

Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Yeni Adana Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Fenerbahçe ve Samsunspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı. Sözlerine Türkçe olarak başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco basın mensuplarına, "Herkese iyi akşamlar ve mutlu yıllar" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco (AA)Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco (AA)

"İYİ BİR MAÇ OLACAK"

Tedesco, "Burada olduğumuz ve bu maçı oynayacak olduğumuz için mutluyuz. Samsunspor'a karşı bir maç oynamıştık ve bu bizim en iyi maçımız değildi. İyi ve organize bir takıma karşı, kötü bir maç çıkarmıştık. Thomas harika bir iş çıkarıyor, bunu görebiliyorsunuz. Takımlarında kim oynarsa oynasın, zor bir maç olacak. 2-3 gün antrenman yaparak, nerede olduğumuzu anlamak çok kolay değil. Oyuncularımız, bireysel antrenmanlarını sürdürdüler. İyi bir maç olacak. Bizler de bu maç için hazırız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco (AA)Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco (AA)

"MUSABA KARARINI BU AKŞAM VERECEĞİM"

Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye yeni katılan Anthony Musaba'nın karşılaşmada oynayıp, oynamayacağının sorulması üzerine Tedesco, "Bunu göreceğiz, bu akşam kararımı vereceğim. İlk izlenimlerim iyi. Takıma katılalı 2 gün oldu. Çok fazla antrenman yapma şansı bulamadı. Hem ligi, hem Samsunspor'u hem de bu maçın Fenerbahçe için önemini biliyor. Ne kadar oynayacağını göreceğiz" dedi.

Aslan adını finale yazdırdıAslan adını finale yazdırdı ASLAN ADINI FİNALE YAZDIRDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Samsunspor maçı öncesi Tedesco’dan Musaba kararı: Tercihimi bu akşam vereceğim Samsunspor maçı öncesi Tedesco’dan Musaba kararı: Tercihimi bu akşam vereceğim Samsunspor maçı öncesi Tedesco’dan Musaba kararı: Tercihimi bu akşam vereceğim
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör