Tedesco’dan oyuncularına övgü: “Gördüğümüz Fenerbahçe’den çok mutluyum”

. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco (sağda), oyuncusu Milan Skriniar'a (solda) taktik verdi (AA)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç sonu başkan Sadettin Saran'ın soyunma odasına geldiğini ve pozitif anlar yaşandığını ifade etti. Tedesco, "Ben şu anda gördüğümüz Fenerbahçe'den çok mutluyum. Umarım sizler de öylesinizdir. Tabii ki her zaman geliştirilecek şeyler vardır. Zaten geliştirebileceğimiz bir şey varsa bunu ilk ben dile getiririm. Şu an iyi gidiyoruz. Bunun için oyuncularıma teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü çok sıkı bir şekilde çalışıyorlar. Antrenmanlarda ve maçlarda çok iyi bir performans sergiliyorlar. Bizim hedefimiz her zaman daha da gelişmek. Bugün bizler için özel bir gündü. Hepimiz haberleri görünce şok olduk. Bizler bir aileyiz ve her ailede olduğu gibi bizler de birbirimizi umursuyoruz. Benim için, Fenerbahçe için, çalışanlar için, oyuncular için kolay değildi. Ama bugün doğru cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Bizler ne yapabiliriz? Aynı şekilde sahada performansımızı sergileyip, odaklandığımızı göstererek bunu sahaya yansıtabiliriz. Oyuncular da bunu pek çok kere gösterdiler diye düşünüyorum. Ki şartlar ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın bunu gösterdiler. Biz buradayız mesajını verdiler. Bizim yapmamız gereken şey maçlara odaklanmak ve duyguyu sahaya yansıtmak. Belirtmiş olduğum gibi bizler aile bireylerimizi umursuyoruz ve umuyoruz ki bu süreç en kısa sürede çözülür. Maçtan sonra da soyunma odasındaki atmosfer çok pozitifti" dedi.