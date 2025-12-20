Sarı-Lacivertliler deplasmanda galibiyete uçtu! MAÇ SONUCU: İKAS EYÜPSPOR 0-3 FENERBAHÇE

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'yi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk etti.

Karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetirken, yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Samet Çiçek yaptı. VAR'da ise Ferhan Kestanlıoğlu görev aldı.

Fenerbahçe, 27. dakikada Anderson Talisca, 34. dakikada Marco Asensio ve 75. dakikada Jhon Duran'ın golleriyle mücadeleyi 3-0 kazandı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 39'a yükselterek maç fazlasıyla liderliğe çıktı.