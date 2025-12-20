Sarı-Lacivertliler deplasmanda galibiyete uçtu! MAÇ SONUCU: İKAS EYÜPSPOR 0-3 FENERBAHÇE
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Anderson Talisca, Marco Asensio ve Jhon Duran’ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 39’a yükselterek maç fazlasıyla liderliğe çıktı. İşte karşılaşmadan öne çıkanlar...
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'yi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk etti.
Karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetirken, yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Samet Çiçek yaptı. VAR'da ise Ferhan Kestanlıoğlu görev aldı.
Fenerbahçe, 27. dakikada Anderson Talisca, 34. dakikada Marco Asensio ve 75. dakikada Jhon Duran'ın golleriyle mücadeleyi 3-0 kazandı.
Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 39'a yükselterek maç fazlasıyla liderliğe çıktı.
İŞTE MÜCADELEDE YAŞANANLAR (İLK YARI)
27. dakikada sağ kanatta topu alan Fred, ters kanattaki Levent Mercan'a uzun bir pas gönderdi. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Levent, kale alanına yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Talisca, bekletemeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara yolladı. 0-1
34. dakikada Duran'dan ceza sahası içinde topu alan Talisca, arkadan gelen Asensio'ya topuğuyla pasını verdi. Ceza sahası içi sol çaprazında pası alan Asensio, uzak köşeye yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2
37. dakikada Asensio'nun derinlemesine pasında savunma arkasına hareketlenen Kerem, sol kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Duran'ı geçen topa arka direkte Mert Müldür gelişine vurdu, kaleci Felipe topu kontrol etti.
İKİNCİ YARI
48. dakikada Draguş'un topuk pasında penaltı noktası üzerinden Umut Bozok'un gelişine şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.
49. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Kerem, topu ceza sahasına ortaladı. Serdar'ın gelişine vuruşunda yakın direğe giden topa Robin Yalçın kafayla dokundu. Kaleci Ederson meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
64. dakikada Talisca, ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci Felipe iki hamlede topu kontrol etti.
75. dakikada Asensio'nun sol kanattan pasında Duran ceza yayı içinde topu kontrol etti. Rakibinden sıyrılan Duran, karşı karşıya pozisyonda sağ köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
