Fenerbahçe’den hakem yönetimine tepki: UEFA’ya başvuru yapıldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen maçının hakemi Allard Lindhout’un kararları nedeniyle UEFA’ya başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçının hakemi Allard Lindhout'un yönetimi ile ilgili UEFA'ya başvuruda bulunulduğunu duyurdu.
"MAÇIN SONUCUNA ETKİ EDEN KARARLAR İNCELENSİN"
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzeň FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout'un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA'ya resmî başvurusunu yapmıştır. Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA'nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir. Süreç UEFA nezdinde resmî olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
