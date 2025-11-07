07 Kasım 2025, Cuma
Fenerbahçe - Viktoria Plzen maçında ırkçı provokasyon! Tribündeki pankartla Türkleri hedef aldılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 03:18 Güncelleme: 07.11.2025 03:29
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelirken gecede Türkleri hedef alan alçakça bir pankart maça gölge düşürdü. Mücadele öncesi Çekya taraftarı tribünde “Türklerle savaş olmalı” ifadelerinin yer aldığı pankart açtı. Yaşanan ırkçı provokasyon geceye damgasını vururken Türkiye'den pankarta tepkiler gecikmedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çek Cumhuriyeti temsilcisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelirken gecede yaşanan pankart krizi ise gündeme oturdu. Mesta Stadı'ndaki seremoni sırasında Çekya ekibinin tribünlerinde açılan pankartta "Türklerle savaş olmalı" skandal ifadeleri kullanılırken ortaya çıkan ırkçı yaklaşım ise tepkilere neden oldu.


Tribünde açılan pankartta Türkiye açıkca hedef alınarak ʺTürklerle savaş olmalıʺ sözleri yer aldı. (ahaber.com.tr - Ekran Görüntüsü) Tribünde açılan pankartta Türkiye açıkca hedef alınarak ʺTürklerle savaş olmalıʺ sözleri yer aldı. (ahaber.com.tr - Ekran Görüntüsü)

SOSYAL MEDYADA SKANDAL SÖZLER GÜNDEM OLDU

Maçı ilgiyle takip eden taraftarla, gerçekleşen pankart skandalının ardından sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterirken birçok rakip takım taraftarından ise Fenerbahçe'ye destek mesajları geldi.

Öte yandan gözler skandal pankartın ardından UEFA'nın olaya ilişkin disiplin süreci başlatıp başlatmayacağına çevrildi.

Foto: DHA

2 PUAN KAZANDI

Fenerbahçe rakibi Viktoria Plzen ile karşılaştığı mücadelede 0-0 golsüz beraberlik sağlarken deplasmanda 2 puan bıraktı.

TEDESCO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Levent Mercan'ı UEFA listesinde olmadığı için kadroya alamayan genç teknik adam, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene'yi yedek kulübesinde tuttu.

Tedesco; Archie Brown, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski'ye ilk 11'de görev verdi. Sarı-lacivertliler maça kalede Ederson, savunmada Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Brown; orta alanda İsmail Yüksek ile Edson Alvarez; hücumda ise Oğuz Aydın, Talisca, Szymanski ve En-Nesyri'yle başladı.

