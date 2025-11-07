Fenerbahçe - Viktoria Plzen maçında ırkçı provokasyon! Tribündeki pankartla Türkleri hedef aldılar

Foto: DHA

TEDESCO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Levent Mercan'ı UEFA listesinde olmadığı için kadroya alamayan genç teknik adam, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene'yi yedek kulübesinde tuttu.

Tedesco; Archie Brown, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski'ye ilk 11'de görev verdi. Sarı-lacivertliler maça kalede Ederson, savunmada Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Brown; orta alanda İsmail Yüksek ile Edson Alvarez; hücumda ise Oğuz Aydın, Talisca, Szymanski ve En-Nesyri'yle başladı.