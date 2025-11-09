09 Kasım 2025, Pazar
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den milli ara şovu! Sarı lacivertlilerden taraftarına 4 gollü gösteri

Fenerbahçe'den milli ara şovu! Sarı lacivertlilerden taraftarına 4 gollü gösteri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.11.2025 10:06 Güncelleme: 09.11.2025 22:22
ABONE OL
Fenerbahçe’den milli ara şovu! Sarı lacivertlilerden taraftarına 4 gollü gösteri

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor’u ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibini 4 golle mağlup ederek puanını 28’e yükseltti ve lider Galatasaray ile farkı 1’e indirdi. işte maçta yaşananlar...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırladı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Zecorner Kayserispor takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı (AA)Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Zecorner Kayserispor takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı (AA)

Maça baskılı başlayan Fenerbahçe olsa da ilk 20 dakikada gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe, 38'inci dakikada öne geçti. Talisca'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Asensio'nun uzak köşeye yaptığı vuruşta top direğe çarparak ağlara gitti: 1-0.

40'ıncı dakikada Fenerbahçe, ikinci golü buldu. Semedo'nun ceza sahası sağ çapraza doğru gönderdiği topla Fred buluştu. Fred'in kale önüne çevirdiği topa dokunan Nene fileleri havalandırdı: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe oyuncusu Dorgeles Nene (45) attığı golün ardından sevinç yaşadı (AA)Fenerbahçe oyuncusu Dorgeles Nene (45) attığı golün ardından sevinç yaşadı (AA)

Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. 50'inci dakikada Talisca'nın pasıyla ceza sahası içi sol tarafında buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını ön direğe hareketlenen Nene'ye aktardı. Nene'nin bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

Fenerbahçe oyuncuları Kerem Aktürkoğlu'nun (9) attığı golün ardından sevinç yaşadı (AA)Fenerbahçe oyuncuları Kerem Aktürkoğlu'nun (9) attığı golün ardından sevinç yaşadı (AA)

53'üncü dakikada Kayserispor, farkı 2'ye indirdi. Cardoso ceza sahası solundan çizgiye inerek içeriye çevirdi. Onugkha'nın ön direkteki vuruşunun ardından savunmaya çarpan top fileleri havalandırdı: 3-1.

Fenerbahçe, 64'üncü dakikada farkı yeniden 3 yaptı. Fred'in savunma arkasına attığı ara pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içi sol çaprazından ayak içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 4-1.

Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Edson Alvarez (arkada) ile Zecorner Kayserispor oyuncusu Stefano Denswil (önde) mücadele etti (AA)Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Edson Alvarez (arkada) ile Zecorner Kayserispor oyuncusu Stefano Denswil (önde) mücadele etti (AA)

74'üncü dakikada Kayserispor bir kez daha farkı 2'ye düşürdü. Opoku'nun savunmanın arkasına attığı topla buluşan Onugkha ceza sahası yayının içinden çektiği şutla golü buldu: 4-2.

Maçta başka gol sesi çıkmayınca mücadele Fenerbahçe'nin 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, milli araya galibiyetle girerken lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi.

Fenerbahçe oyuncuları Marco Asensio'nun (21) attığı golün ardından sevinç yaşadı (AA)Fenerbahçe oyuncuları Marco Asensio'nun (21) attığı golün ardından sevinç yaşadı (AA)

NAMAĞLUP TEK TAKIM

Fenerbahçe, Süper Lig'de 12. haftanın ardından mağlubiyet görmeyen tek takım oldu.

Müsabaka öncesinde Galatasaray ile ligde yenilgi yüzü görmeyen tek takım durumunda bulunan sarı-lacivertliler, rakibinin Kocaelispor'a mağlup olmasının ardından ligde yenilgisiz tek takım durumuna yükseldi.

Fenerbahçe oyuncuları Kerem Aktürkoğlu'nun (9) attığı golün ardından sevinç yaşadı (AA)Fenerbahçe oyuncuları Kerem Aktürkoğlu'nun (9) attığı golün ardından sevinç yaşadı (AA)

KEREM TAKIMIYLA LİGDE İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde takımına 3 maçta 3 gol katkısı veren Kerem, ligde ise tamamı ilk 11'de 7 mücadelede gol bulamamıştı. Kerem, 63. dakikada takımının 4. golünü kaydederken, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü de Kayserispor'a karşı atmış oldu.

FRED PERFORMANSIYLA DİKKATİ ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred Rodrigues, Kayserispor karşısında performansıyla alkış aldı.

Düşen performansı nedeniyle sarı-lacivertli formayla 9 resmi maçın ardından ilk 11'de görev alan Fred, etkili bir oyun ortaya koyarken 2 de gol pası verdi.

ASENSİO 4 GOLE ULAŞTI

Fenerbahçe'nin İspanyol orta sahası Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.

Süper Lig'de 7. kez ilk 11'de sahaya çıkan Asensio, 38. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı. Asensio, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Beşiktaş'ın ardından Kayserispor filelerini de havalandırarak gol sayısını 4'e taşıdı.

Fenerbahçe oyuncusu Dorgeles Nene, attığı golün ardından sevinç yaşadı (AA)Fenerbahçe oyuncusu Dorgeles Nene, attığı golün ardından sevinç yaşadı (AA)

NENE SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, sarı-lacivertli formayla siftah yaptı.

Mücadelesiyle beğeni toplayan 22 yaşındaki oyuncu, Kayserispor maçına kadar gol bulmayı başaramamıştı. Nene, 40. dakikada takımının 2. golünü kaydederken, kendisi adına da ilk golünü bulmuş oldu.

Genç oyuncu, 50. dakikada bir gol daha bularak müsabakayı 2 golle tamamladı.

SEMEDO, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, cezalı duruma düştü.

Maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan tecrübeli oyuncu, 46. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçeli taraftarlardan yükselen desteğe Teknik Direktör Domenico Tedesco alkışlarla karşılık verdi (AA)Fenerbahçeli taraftarlardan yükselen desteğe Teknik Direktör Domenico Tedesco alkışlarla karşılık verdi (AA)

SARAN VE TEDESCO'YA TRİBÜNLERDEN DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco'ya destek verdi.

Sarı-lacivertliler, maçın son bölümünde önce başkan Saran lehine, ardından da İtalyan çalıştırıcı lehine tezahüratta bulundu.

. Fenerbahçe oyuncusu Marco Asensio da (solda) karşılaşmada görev aldı (AA). Fenerbahçe oyuncusu Marco Asensio da (solda) karşılaşmada görev aldı (AA)

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

16. dakikada sol taraftan Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası sağ çaprazında Skriniar topu göğsüyle kontrol edip vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

37. dakikada kullanılan serbest vuruşta Talisca'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Asensio'nun uzak direğe şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

40. dakikada Semedo'nun sağ taraftan pasında savunma arkasına hareketlenen Fred, ceza sahası sağ tarafında pasını kale önündeki Nene'ye aktardı. Nene'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

42. dakikada Levent'in pasında topla buluşan Edson Alvarez'in ceza yayının solundan sert şutunda kaleci Onurcan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+1. dakikada sol taraftan Carole'un kullandığı taç atışında top arka direğe yöneldi, bu noktada Mane'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ederson'da kaldı.

Fenerbahçe oyuncuları Marco Asensio'nun (21) attığı golün ardından sevinç yaşadı (AA)Fenerbahçe oyuncuları Marco Asensio'nun (21) attığı golün ardından sevinç yaşadı (AA)

(İKİNCİ YARI)

50. dakikada Talisca'nın ara pasında Kerem ceza sahası sol tarafında topla buluştu ve penaltı noktasındaki Nene'yi gördü. Nene'nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

53. dakikada sol taraftan Cardoso'nun kale önüne ortasında Onugkha'nın dokunuşunda Levent'e de çarpan top ağlarla buluştu. 3-1

63. dakikada orta alanda topu alan Fred'in savunma arkasına derin pasında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından bekletmeden şutuyla meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1

74. dakikada sağ taraftan topla hareketlenen Opoku'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Onugkha'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-2

90+3. dakikada sol taraftan Carole'un ortasına kale önünde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’den milli ara şovu! Sarı lacivertlilerden taraftarına 4 gollü gösteri Fenerbahçe’den milli ara şovu! Sarı lacivertlilerden taraftarına 4 gollü gösteri Fenerbahçe’den milli ara şovu! Sarı lacivertlilerden taraftarına 4 gollü gösteri

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör