Fenerbahçe’den milli ara şovu! Sarı lacivertlilerden taraftarına 4 gollü gösteri

Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Edson Alvarez (arkada) ile Zecorner Kayserispor oyuncusu Stefano Denswil (önde) mücadele etti (AA)

74'üncü dakikada Kayserispor bir kez daha farkı 2'ye düşürdü. Opoku'nun savunmanın arkasına attığı topla buluşan Onugkha ceza sahası yayının içinden çektiği şutla golü buldu: 4-2.

Maçta başka gol sesi çıkmayınca mücadele Fenerbahçe'nin 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, milli araya galibiyetle girerken lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi.