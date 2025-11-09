Fenerbahçe'den milli ara şovu! Sarı lacivertlilerden taraftarına 4 gollü gösteri
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor’u ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibini 4 golle mağlup ederek puanını 28’e yükseltti ve lider Galatasaray ile farkı 1’e indirdi. işte maçta yaşananlar...
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırladı.
Maça baskılı başlayan Fenerbahçe olsa da ilk 20 dakikada gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe, 38'inci dakikada öne geçti. Talisca'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Asensio'nun uzak köşeye yaptığı vuruşta top direğe çarparak ağlara gitti: 1-0.
40'ıncı dakikada Fenerbahçe, ikinci golü buldu. Semedo'nun ceza sahası sağ çapraza doğru gönderdiği topla Fred buluştu. Fred'in kale önüne çevirdiği topa dokunan Nene fileleri havalandırdı: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. 50'inci dakikada Talisca'nın pasıyla ceza sahası içi sol tarafında buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını ön direğe hareketlenen Nene'ye aktardı. Nene'nin bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.
53'üncü dakikada Kayserispor, farkı 2'ye indirdi. Cardoso ceza sahası solundan çizgiye inerek içeriye çevirdi. Onugkha'nın ön direkteki vuruşunun ardından savunmaya çarpan top fileleri havalandırdı: 3-1.
Fenerbahçe, 64'üncü dakikada farkı yeniden 3 yaptı. Fred'in savunma arkasına attığı ara pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içi sol çaprazından ayak içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 4-1.
74'üncü dakikada Kayserispor bir kez daha farkı 2'ye düşürdü. Opoku'nun savunmanın arkasına attığı topla buluşan Onugkha ceza sahası yayının içinden çektiği şutla golü buldu: 4-2.
Maçta başka gol sesi çıkmayınca mücadele Fenerbahçe'nin 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, milli araya galibiyetle girerken lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi.
NAMAĞLUP TEK TAKIM
Fenerbahçe, Süper Lig'de 12. haftanın ardından mağlubiyet görmeyen tek takım oldu.
Müsabaka öncesinde Galatasaray ile ligde yenilgi yüzü görmeyen tek takım durumunda bulunan sarı-lacivertliler, rakibinin Kocaelispor'a mağlup olmasının ardından ligde yenilgisiz tek takım durumuna yükseldi.
KEREM TAKIMIYLA LİGDE İLK GOLÜNÜ ATTI
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde takımına 3 maçta 3 gol katkısı veren Kerem, ligde ise tamamı ilk 11'de 7 mücadelede gol bulamamıştı. Kerem, 63. dakikada takımının 4. golünü kaydederken, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü de Kayserispor'a karşı atmış oldu.
FRED PERFORMANSIYLA DİKKATİ ÇEKTİ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred Rodrigues, Kayserispor karşısında performansıyla alkış aldı.
Düşen performansı nedeniyle sarı-lacivertli formayla 9 resmi maçın ardından ilk 11'de görev alan Fred, etkili bir oyun ortaya koyarken 2 de gol pası verdi.
ASENSİO 4 GOLE ULAŞTI
Fenerbahçe'nin İspanyol orta sahası Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.
Süper Lig'de 7. kez ilk 11'de sahaya çıkan Asensio, 38. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı. Asensio, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Beşiktaş'ın ardından Kayserispor filelerini de havalandırarak gol sayısını 4'e taşıdı.
NENE SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, sarı-lacivertli formayla siftah yaptı.
Mücadelesiyle beğeni toplayan 22 yaşındaki oyuncu, Kayserispor maçına kadar gol bulmayı başaramamıştı. Nene, 40. dakikada takımının 2. golünü kaydederken, kendisi adına da ilk golünü bulmuş oldu.
Genç oyuncu, 50. dakikada bir gol daha bularak müsabakayı 2 golle tamamladı.
SEMEDO, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, cezalı duruma düştü.
Maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan tecrübeli oyuncu, 46. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.
SARAN VE TEDESCO'YA TRİBÜNLERDEN DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco'ya destek verdi.
Sarı-lacivertliler, maçın son bölümünde önce başkan Saran lehine, ardından da İtalyan çalıştırıcı lehine tezahüratta bulundu.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
16. dakikada sol taraftan Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası sağ çaprazında Skriniar topu göğsüyle kontrol edip vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.
37. dakikada kullanılan serbest vuruşta Talisca'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Asensio'nun uzak direğe şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
40. dakikada Semedo'nun sağ taraftan pasında savunma arkasına hareketlenen Fred, ceza sahası sağ tarafında pasını kale önündeki Nene'ye aktardı. Nene'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
42. dakikada Levent'in pasında topla buluşan Edson Alvarez'in ceza yayının solundan sert şutunda kaleci Onurcan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
45+1. dakikada sol taraftan Carole'un kullandığı taç atışında top arka direğe yöneldi, bu noktada Mane'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ederson'da kaldı.
(İKİNCİ YARI)
50. dakikada Talisca'nın ara pasında Kerem ceza sahası sol tarafında topla buluştu ve penaltı noktasındaki Nene'yi gördü. Nene'nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0
53. dakikada sol taraftan Cardoso'nun kale önüne ortasında Onugkha'nın dokunuşunda Levent'e de çarpan top ağlarla buluştu. 3-1
63. dakikada orta alanda topu alan Fred'in savunma arkasına derin pasında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından bekletmeden şutuyla meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1
74. dakikada sağ taraftan topla hareketlenen Opoku'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Onugkha'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-2
90+3. dakikada sol taraftan Carole'un ortasına kale önünde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe-Kayserispor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı şifresiz mi?
- Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım Pazartesi İstanbul'da ulaşım bedava mı? İETT, metro, metrobüs, MARMARAY...
- CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz izlenebilir mi?
- 500 Bin Sosyal Konut TC ile başvuru kılavuzu | TOKİ E-Devlet ekranı saat kaçta açılacak? Şartlar ve 5 bin TL ödeme adımları
- Ceren Arslan kimdir, kaç yaşında? Miss Universe 2025 Türkiye temsilcisi Ceren Arslan aslen nereli, ne iş yapıyor?
- ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİ | YKS, KPSS, YDS, ALES, MSÜ, DGS sınavları ne zaman yapılacak?
- Emekliye yüzde 13,99 artış tablosu! Merkez'den SSK, BAĞKUR'a tam isabet zam tahmini! Ocak 2026'da en düşük 19.243 TL maaş...
- 10 Kasım Pazartesi resmi tatil mi? Yarın hastaneler, üniversiteler, bankalar, kargolar açık mı?
- Önce yağış sonra dondurucu soğuklar geliyor! Yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir… Kış için tarih verildi
- Sadece tembellik değil! Sabah spor yapmak neden zor geliyor?
- Tasarruf sırrı! Uzmanlar uyardı: Çamaşır makinesini o saatte çalıştırmayın
- BEDAŞ-AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, kesinti hangi ilçelerde olacak?